Деруны из яблок: быстрый и полезный завтрак или перекус для всех

Яблочные деруны - прекрасное блюдо родом из детства, которое отлично подойдет для завтрака или перекуса. Такие деруны можно взять с собой на работу или дать ребенку в школу. Сладкие деруны детям обычно по вкусу, а благодаря яблокам они получат еще и витамины.

Как приготовить деруны из яблок - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты:

Яблоки - 3 шт.

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 2 ст. ложки

Соль - щепотка

Корица - 1 ч. ложка

Мука - 2-3 ст. ложки

Способ приготовления:

Возьмите 2-3 средних яблока. Хорошо помойте и снимите кожуру. Измельчите мякоть яблок на крупной терке и отожмите от сока.

Вбейте туда одно яйцо, а потом добавьте все остальные ингредиенты - муку, сахар, соль и корицу.

Тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Поставьте на огонь сковороду, смажьте ее маслом.

Выкладывайте деруны на горячую сковороду ложкой. Жарьте на среднем или даже маленьком огне до золотистой корочки - сначала с одной, потом - с другой стороны.

Подавайте к столу со сметаной или вареньем. Приятного аппетита!