ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Загадочные синие пакеты: что подарили нардепам в первый день работы (фото)

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 16:01
Загадочные синие пакеты: что подарили нардепам в первый день работы (фото)
Верховная Рада IX созыва (коллаж: РБК-Украина)

Первое заседание Верховной Рады нового созыва стартовало 29 августа

Верховная Рада девятого созыва начала свою работу с торжественного заседания, которое в 10:00 открыл спикер парламента предыдущего созыва Андрей Парубий. Новоизбранные народные дупататы приняли присягу и направились в кулуары, чтобы ее подписать. Каждому нардепу вручили синие пакеты, так называемый "набор юного депутата".

К слову, на торжественной части, которая длилась около 15 минут, присутствовали экс-президенты - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Также в Раду прибыл Владимир Зеленский и члены Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом.

Загадочные синие пакеты: что подарили нардепам в первый день работы (фото)

Какие подарки получили депутаты IX созыва (фото: kiev.informator.ua)

О том, что же было в подарочных синих пакетах, пишет "Страна". После торжественного заседания нардепы делились с журналистами впечатлениями и рассматривали свои подарки.

Итак, "набор юного депутата" состоит из записной книжки, папки, ручки, удостоверения, двух значков, Конституции Украины и регламента.

Загадочные синие пакеты: что подарили нардепам в первый день работы (фото)Загадочные синие пакеты: что подарили нардепам в первый день работы (фото)

Какие подарки получили депутаты IX созыва (фото: strana.ua)

Кроме того в презент входит памятка, в которой подробно расписано, как пользоваться сенсорной кнопкой для голосования.

Загадочные синие пакеты: что подарили нардепам в первый день работы (фото)

Какие подарки получили депутаты IX созыва (фото: strana.ua)

После закрытия торжественной части заседания Андрей Парубий объявил перерыв. А в 13:20 депутаты приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей.

К слову, глава Офиса президента Андрей Богдан отметил первый рабочий день парламента в ложе для почетных гостей Рады с граненым стаканом в руке.

Также стало известно, куда поселили иногородних народных депутатов Верховной Рады IX созыва.

Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора Филарет резко высказался о новых нардепах
Новости Украины Верховная Рада
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь