Загадочные синие пакеты: что подарили нардепам в первый день работы (фото)

Верховная Рада IX созыва (коллаж: РБК-Украина)

Первое заседание Верховной Рады нового созыва стартовало 29 августа

Верховная Рада девятого созыва начала свою работу с торжественного заседания, которое в 10:00 открыл спикер парламента предыдущего созыва Андрей Парубий. Новоизбранные народные дупататы приняли присягу и направились в кулуары, чтобы ее подписать. Каждому нардепу вручили синие пакеты, так называемый "набор юного депутата".

К слову, на торжественной части, которая длилась около 15 минут, присутствовали экс-президенты - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Также в Раду прибыл Владимир Зеленский и члены Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом.

Какие подарки получили депутаты IX созыва (фото: kiev.informator.ua)

О том, что же было в подарочных синих пакетах, пишет "Страна". После торжественного заседания нардепы делились с журналистами впечатлениями и рассматривали свои подарки.

Итак, "набор юного депутата" состоит из записной книжки, папки, ручки, удостоверения, двух значков, Конституции Украины и регламента.

Какие подарки получили депутаты IX созыва (фото: strana.ua)

Кроме того в презент входит памятка, в которой подробно расписано, как пользоваться сенсорной кнопкой для голосования.

Какие подарки получили депутаты IX созыва (фото: strana.ua)

После закрытия торжественной части заседания Андрей Парубий объявил перерыв. А в 13:20 депутаты приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей.

К слову, глава Офиса президента Андрей Богдан отметил первый рабочий день парламента в ложе для почетных гостей Рады с граненым стаканом в руке.

Также стало известно, куда поселили иногородних народных депутатов Верховной Рады IX созыва.