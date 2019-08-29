Загадкові сині пакети: що подарували нардепам в перший день роботи (фото)

Верховна Рада ІХ скликання (колаж: РБК-Україна)

Перше засідання Верховної Ради нового скликання стартувало 29 серпня

Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала свою роботу з урочистого засідання, яке о 10:00 відкрив спікер парламенту попереднього скликання Андрій Парубій. Новообрані народні дупатати прийняли присягу і попрямували в кулуари, щоб її підписати. Кожному нардепу вручили сині пакети, так званий "набір юного депутата".

До речі, на урочистій частині, яка тривала близько 15 хвилин, були присутні екс-президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також в Раду прибув Володимир Зеленський і члени Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом.

Які подарунки отримали депутати ІХ скликання (фото: kiev.informator.ua)

Про те, що ж було в подарункових синіх пакетах, пише "Страна". Після урочистого засідання нардепи ділилися з журналістами враженнями і розглядали свої подарунки.

Отже, "набір юного депутата" складається з записної книжки, папки, ручки, посвідчення, двох значків, Конституції України і регламенту.

Які подарунки отримали депутати ІХ скликання (фото: strana.ua)

Крім того в презент входить пам'ятка, в якій детально розписано, як користуватися сенсорною кнопкою для голосування.

Які подарунки отримали депутати ІХ скликання (фото: strana.ua)

Після закриття урочистої частини засідання Андрій Парубій оголосив перерву. А о 13:20 депутати приступили до виконання своїх безпосередніх обов'язків.

До речі, голова Офісу президента Андрій Богдан відзначив перший робочий день парламенту у ложі для почесних гостей Ради з гранованою склянкою в руці.

Також стало відомо, куди поселили іногородніх народних депутатів Верховної Ради IX скликання.