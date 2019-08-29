ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Загадкові сині пакети: що подарували нардепам в перший день роботи (фото)

STYLERЖиття    29.08.2019 - 16:01
Загадкові сині пакети: що подарували нардепам в перший день роботи (фото)
Верховна Рада ІХ скликання (колаж: РБК-Україна)

Перше засідання Верховної Ради нового скликання стартувало 29 серпня

Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала свою роботу з урочистого засідання, яке о 10:00 відкрив спікер парламенту попереднього скликання Андрій Парубій. Новообрані народні дупатати прийняли присягу і попрямували в кулуари, щоб її підписати. Кожному нардепу вручили сині пакети, так званий "набір юного депутата".

До речі, на урочистій частині, яка тривала близько 15 хвилин, були присутні екс-президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також в Раду прибув Володимир Зеленський і члени Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом.

Загадкові сині пакети: що подарували нардепам в перший день роботи (фото)

Які подарунки отримали депутати ІХ скликання (фото: kiev.informator.ua)

Про те, що ж було в подарункових синіх пакетах, пише "Страна". Після урочистого засідання нардепи ділилися з журналістами враженнями і розглядали свої подарунки.

Отже, "набір юного депутата" складається з записної книжки, папки, ручки, посвідчення, двох значків, Конституції України і регламенту.

Загадкові сині пакети: що подарували нардепам в перший день роботи (фото)Загадкові сині пакети: що подарували нардепам в перший день роботи (фото)

Які подарунки отримали депутати ІХ скликання (фото: strana.ua)

Крім того в презент входить пам'ятка, в якій детально розписано, як користуватися сенсорною кнопкою для голосування.

Загадкові сині пакети: що подарували нардепам в перший день роботи (фото)

Які подарунки отримали депутати ІХ скликання (фото: strana.ua)

Після закриття урочистої частини засідання Андрій Парубій оголосив перерву. А о 13:20 депутати приступили до виконання своїх безпосередніх обов'язків.

До речі, голова Офісу президента Андрій Богдан відзначив перший робочий день парламенту у ложі для почесних гостей Ради з гранованою склянкою в руці.

Також стало відомо, куди поселили іногородніх народних депутатів Верховної Ради IX скликання.

Зеленський вніс до Ради кандидатуру генпрокурора Філарет різко висловився про нових нардепів
Новини України Верховна Рада
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся