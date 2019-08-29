Граненый стакан в руке: как Богдан отметил первый день в Раде (фото)

Андрей Богдан (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Андрей Богдан появился в ложе для почетных гостей

Андрей Богдан, глава Офиса президента Владимира Зеленского, посетил первое, торжественное, заседание новоизбранной Верховной рады Украины девятого созыва в четверг, 29 августа. Журналисты, которые присутствовали в зале, сфотографировали Богдана в ложе для почетных гостей. Фото было опубликовано на странице Дмитрия Ларина в Facebook.

На снимке Андрей Богдан держит в руках граненый стакан с прозрачной жидкостью. Эти стаканом он чокается с главой Конституционного суда Натальей Шапталой, о которой многие блогеры и журналисты отзываются негативно за ее решения о выходе под залог подозреваемых в терроризме. Андрей Богдан на фотографии выглядит радостным.

В той же ложе, позади Богдана и Шапталы, сидят бывшие президенты Украины – Петр Порошенко и Виктор Ющенко. У обоих выражение лица не очень радостное, скорее задумчивое.

Андрей Богдан в Верховной раде (Фото: Дмитрий Ларин)

Напомним, ранее мы писали о том, что новоизбранные депутаты пожаловались на неудобные кресла в зале Верховной Рады.

А также мы рассказывали о том, что народный депутат Николай Тищенко вступил в перепалку с журналисткой еще до открытия первого заседания Верховной Рады. Он не смог ответить на вопрос об Иловайском котле.