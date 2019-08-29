Никто не жаловался: куда поселили иногородних депутатов Верховной Рады

Народных депутатов поселили в гостинице (Коллаж РБК-Украина)

Народные избранники рассказали, в каких условиях им придется жить во время каденции

В Украине официально заработала Верховная Рада девятого созыва. Торжественное первое заседание Верховной Рады открыли в четверг, 29 августа. Новоизбранные нардепы получили удостоверения и приняли присягу. Кроме того, им вручили памятные подарки.

Как известно, многие депутаты не имеют собственного жилья в Киеве и издание Vesti выяснило, куда же поселили новоизбранных нардепов. Об этом им рассказал один из представителей партии "Слуга народа".

Иногородних депутатов поселили в двух гостиницах – "Киев" и "Националь" и большинство из них заселились в свои номера только вчера.

"Да, поселились, еще вчера. Поселились в гостинице "Киев" и "Националь". Вещи уже успели разложить, и, если я не ошибаюсь, то в этих номерах и продолжат жить во время своей каденции", - сообщил народный депутат.

Также он ответил на вопрос о том, насколько народным избранникам нравятся новые апартаменты.

"Ну, по крайней мере, пока никто не жаловался", - добавил нардеп от "Слуги народа".

Однако, новоизбранные депутаты оказались довольны не всем. Мы писали о том, что нардепы пожаловались на неудобные кресла в зале Верховной Рады.

А также мы сообщали о том, как глава Офиса президента Андрей Богдан отметил первый рабочий день Верховной Рады. Его сфотографировали в ложе для почетных гостей с граненым стаканом в руке.