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Задымился жестко, все начали орать: в РФ произошло очередное ЧП с самолетом (видео)

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 09:55
Задымился жестко, все начали орать: в РФ произошло очередное ЧП с самолетом (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

В Шереметьево госпитализировали 8 человек из-за задымления в самолете Москва - Ереван

В РФ в аэропорту Шереметьево произошел инцидент в самолете рейсом Москва - Ереван. От летчиков поступил сигнал о задымленни на борту, после чего было принято решение об эвакуации пассажиров. В результате ЧП пострадало 8 человек, двое были госпитализированы, передают росСМИ.

Ночью 19 июля к лайнеру Boeing-747 компании Nordwind Airlines ("Северный ветер") подвезли надувной трап, по котором спустили всех 187 человек. Люди пострадали в момент эвакуации, получив травмы разной степени тяжести - у большинства ссадины и ушибы. 

Отмечается, что прибывшие на место сотрудники МЧС по Московской области после проведения проверки заявили об отсутствии каких-либо признаков не только пожара, но и задымления - сигнал о котором в кабине пилота был подал летчиком.

В настоящее время специальная комиссия устанавливает детали и причины инцидента.

 

Фото: скриншот

Как рассказал один из пассажиров рейса, в салоне действительно было задымление, после чего люди стали паниковать и кричать. 

"Летели в Ереван. Самолет начал разгон. Резко в самолете салон задымился. Задымился жестко. Все начали паниковать, кричать, орать. Пилот молодец - быстро среагировал, вовремя остановил самолет", - сказал молодой человек, вспоминая первые секунды после инцидента на борту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LIFE.ru (@lifenews_ru)

Видео: .instagram.com/lifenews_ru

Пассажиров прерванного рейса после эвакуации поместили в терминал F, и через некоторое время они смогли вылететь в столицу Армении другим самолетом, однако 28 человек лететь резервным бортом отказались.

Всего на борту самолета находились 187 человек.

Задымился жестко, все начали орать: в РФ произошло очередное ЧП с самолетом (видео)

Иллюстративное фото (aviobil.blogspot.com)

Как прокомментировал ЧП сам авиаперевозчик Nordwind Airlines, при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах.

"Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам", - говорится в сообщении.

 Видео: YouTube / Россия 24

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года в российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Вскоре в сети появилось видео, как во время катастрофы Superjet в Шереметьево сотрудники аэропорта в рубке хихикали с аварийной посадки самолета.

Позже в мае с авиалайнером Sukhoi Superjet 100 произошел еще один инцидент - в Шереметьево пассажиры рейса Москва-Рига потребовали заменить их борт из-за сильного запаха горелой проводки. 

В июне в РФ при посадке вновь загорелся самолет, и за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска обратился 31 человек. 

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