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При пожаре самолета в Шереметьево погиб 41 человек

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 00:50
При пожаре самолета в Шереметьево погиб 41 человек
Фото: пожар в Шереметьево (web screenshot)

Выжили 37 человек, в том числе 4 члена экипажа

В российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам представителя Следственного комитета, четыре члена экипажа выгоревшего лайнера выжили.

Ранее в СК России сообщали, что при пожаре авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, выжили 37 человек из 78 находившихся на борту.

Также сообщалось, что при пожаре самолет полностью выгорел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

Напомним, в воскресенье, 5 мая, вскоре после вылета лайнера авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс из Москвы в Мурманск, экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

 

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Новости Украины Российская ФедерацияпожарСамолет
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