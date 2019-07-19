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Задимівся жорстко, всі почали репетувати: у РФ сталася чергова НП із літаком (відео)

STYLERЖиття    19.07.2019 - 09:55
Задимівся жорстко, всі почали репетувати: у РФ сталася чергова НП із літаком (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

У Шереметьєво 8 людей госпіталізували через задимлення в літаку Москва - Єреван

В РФ в аеропорту Шереметьєво стався інцидент у літаку рейсом Москва - Єреван. Від льотчиків надійшов сигнал про задимлення на борту, після чого було прийнято рішення про евакуацію пасажирів. В результаті НП постраждали 8 осіб, двоє були госпіталізовані, передають росЗМІ.

Вночі 19 липня до лайнера Boeing-747 компанії Nordwind Airlines ("Північний вітер") підвезли надувний трап, по якому спустили всіх 187 осіб. Люди постраждали в момент евакуації, отримавши травми різного ступеня важкості - у більшості садна та забої.

Зазначається, що прибулі на місце співробітники МНС по Московській області після проведення перевірки заявили про відсутність будь-яких ознак не тільки пожежі, але і задимлення - сигнал про яке в кабіні пілота було подано льотчиком.

Наразі спеціальна комісія встановлює деталі та причини інциденту.

 

Фото: скріншот

Як розповів один з пасажирів рейсу, в салоні дійсно було задимлення, після чого люди стали панікувати та кричати.

"Летіли до Єревана. Літак почав розгін. Різко в літаку салон задимівся. Задимівся жорстко. Всі почали панікувати, кричати, репетувати. Пілот молодець - швидко зреагував, вчасно зупинив літак", - сказав молодий чоловік, згадуючи перші секунди після інциденту на борту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LIFE.ru (@lifenews_ru)

Відео: .instagram.com/lifenews_ru

Пасажирів перерваного рейсу після евакуації помістили у термінал F, і через деякий час вони змогли вилетіти до столицї Вірменії іншим літаком, проте 28 осіб летіти резервним бортом відмовилися.

Всього на борту літака знаходилися 187 осіб.

Задимівся жорстко, всі почали репетувати: у РФ сталася чергова НП із літаком (відео)

Ілюстративне фото (aviobil.blogspot.com)

Як прокоментував НП сам авіаперевізник Nordwind Airlines, при розбігу в пасажирському салоні з'явився сторонній запах.

"Екіпаж припинив зліт і після звільнення злітно-посадкової смуги і вимикання двигунів організував евакуацію пасажирів (162 дорослих, 11 дітей) з аварійним надувним трапах", - йдеться в повідомленні.

Відео: YouTube / Росія 24

Як повідомлялося раніше, у травні 2019 року в російському Шереметьєво при пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людина з 78, які знаходилися на борту. Незабаром у мережі з'явилося відео, як під час катастрофи Superjet в Шереметьєво співробітники аеропорту в рубці сміялися з аварійної посадки літака.

Пізніше в травні з авіалайнером Sukhoi Superjet 100 стався ще один інцидент - в Шереметьєво пасажири рейсу Москва-Рига вимагали замінити їх на борт через сильний запах горілої проводки.

У червні у РФ при посадці знову загорівся літак, і за медичною допомогою після аварійної посадки Ан-24 авіакомпанії "Ангара" в аеропорту Нижньоангарська звернулася 31 людина.

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