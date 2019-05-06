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Сел с огоньком: сотрудники аэропорта ржали с катастрофы Superjet в Шереметьево (видео)

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 14:02
Сел с огоньком: сотрудники аэропорта ржали с катастрофы Superjet в Шереметьево (видео)
Катастрофа Superjet в Шереметьево (коллаж РБК-Украина)

Сотрудники аэропорта смеялись над смертельной посадкой Superjet в Шереметьево

Катастрофа Superjet в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, обрастает скандалами. Один из них связан с реакцией сотрудников аэропорта, которые дико хихикали с аварийной посадки самолета.

Как видно на видео, которое появилось в сети, молодой парень в белой рубашке и темном пиджаке снимает на телефон со служебного монитора момент, когда охваченный огнем самолет приземляется.

"Нормально сел, с огоньком!" - звучит голос за кадром. 

После этих циничных слов присутствующие в рубке разразились громким смехом.

Реакция сотрудников Шереметьево на катастрофу Sukhoi Superjet 100

Пользователи сети пришли в ярость от такой реакции сотрудников московского аэропорта на трагедию.

  • Тотальная деградация...
  • Лучше бы плакали, а не хихикали!
  • Мне их жаль! От этого диагноза нет лечения! Отмороженные...
  • Фамилии и имена хихикающих в студию!
  • М*скалі тупі... Ржуть на горі інших... Нація імб*цилів...
  • Так и снимали под хохот... Это же сказочная страна...
  • Либо это профдеформация, как у врачей, либо скоро кого-то уволят.

Сел с огоньком: сотрудники аэропорта ржали с катастрофы Superjet в Шереметьево (видео)

Скриншот комментариев 

Тем временем один из депутатов российской Думы призвал придать огласке жадность людей, спасавших вещи из горящего самолета Sukhoi Superjet 100. 

"Если человек в трезвом уме и твердой памяти осознает, что кто-то сзади него может задохнуться или получить ожоги, и при этом спасает свои вещи - это очень печально и позорно", - сказал Анатолий Выборный в комментарии росСМИ.

Видео 18+

Видео с салона самолета Sukhoi Superjet 100

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100

Также с трагедией в Шереметьево опозорился главный телеканал Кремля - "Первый канал". Так, в программе "Время" в 21:00 (спустя 2,5 часа после катастрофы) ведущий сообщил о катастрофе, унесшей жизни десятков людей, лишь на пятой минуте - после длинного сюжета о Венесуэле.

Благодаря стюардессам я остался жив: пассажир о трагедии в Шереметьево На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли "черные ящики"
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