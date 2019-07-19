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В Москве из-за задымления эвакуировали самолет, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 03:56
В Москве из-за задымления эвакуировали самолет, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (aviobil.blogspot.com)

При эвакуации из самолета Москва-Ереван пострадали 8 человек

В России самолет компании "Северный ветер" ночью 19 июля не смог вылететь в Ереван из аэропорта Шереметьево (Москва) из-за задымления, в результате эвакуации пострадали 8 пассажиров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Всего на борту самолета находились 187 человек.

В российском МЧС сообщили, что при выруливании на взлетную полосу экипаж самолета Boeing-747, следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилота.

Лайнер прекратил взлет, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт.

"При эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек", - рассказали в ГУ МЧС.

Двое из пострадавших госпитализированы.

В то же время сообщается, что представители экстренных служб признаков горения или задымления в самолете не обнаружили.

Напомним, в мае 2019 года в российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек из 78 находившихся на борту

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