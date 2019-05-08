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В Шереметьево произошло новое ЧП: и снова с Sukhoi Superjet (видео)

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 12:51
В Шереметьево произошло новое ЧП: и снова с Sukhoi Superjet (видео)
Superjet не смог взлететь из Шереметьево (фото: wikipedia.org)

Самолет Sukhoi Superjet 100 не смог взлететь из Шереметьево 7 мая

После катастрофы в Шереметьево, которая унесла жизни 40 пассажиров авиалайнера Sukhoi Superjet 100 и одного члена экипажа, стало известно об еще одном ЧП в этом аэропорту.

Как сообщают российские СМИ, в Шереметьево пассажиры рейса Москва-Рига потребовали заменить их самолет Sukhoi Superjet 100. Причиной люди назвали то, что на борту ощущался сильный запах горелой проводки. 

После скандала сотрудники "Аэрофлота" и стюардессы вывели людей на улицу и организовали дополнительную проверку самолета. По словам представителей авиакомпании,  неисправностей, способных повлиять на перелет, ними выявлено не было.

К слову, после долгих переговоров администрации и пассажиров, путешественников пересадили в другой Superjet. Этот самолет поднялся в воздух и благополучно долетел в пункт назначения. Правда, с двухчасовой задержкой.

Рейс Москва-Рига задержали из-за запаха гари на борту Sukhoi Superjet 100

Напомним, что при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая погиб 41 человек. Среди жертв оказался моряк из Крыма, который во время аннексии полуострова перешел на сторону страны-оккупанта, а также россиянка Альбина Пилипчук, которая ценой собственной жизни спасла нескольких детей.

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