Что не зачислят в стаж для пенсии: украинцев огорчили новшеством

Для оформления пенсии украинцы по достижению 60-летнего возраста, но при отсутствии требуемого страхового стажа, пробуют зачислить в него уход за недееспособными или пенсионерами. Однако согласно постановлению коллегии судей Кассационного административного суда ВС от 31 июля (дело № 348/2357/16-а), если нет медицинской справки о потребности в постоянном присмотре, такой стаж не учитывается.

С подобным вопросом недавно столкнулся мужчина, участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Об этом передает "ЮрЛига".

После достижения 60 лет он обратился в управление Пенсионного фонда с требованием назначить ему пенсию по возрасту, но неодходимого страхового стажа в тот момент мужчина не имел (нужно минимум 15 лет, а был - 9 лет и почти 3 месяца), поэтому просил зачислить период ухода за пенсионерами.

Истцу отказали, так как у мужчины не было медицинского заключения о том, что лица, за которыми он ухаживал, требовали присмотра.

Отмечается, что суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили. ВС указал, что выводы этих судов в части зачисления спорных периодов в стаж работы истца основываются на неправильном применении норм материального права.

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"ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно подтверждения истцом периодов участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и его права на назначение пенсии со снижением пенсионного возраста, поскольку факт пребывания истца в зоне ЧАЭС в период с 29 августа до 9 января 1986 года полностью подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах дела", - говорится в сообщении.

В то же время ВС указал, что при отсутствии необходимого минимального страхового стажа лицу не может быть назначена пенсия со снижением пенсионного возраста в соответствии с 55-й статьей закона.

Верховный Суд указал, что в стаж работы засчитываются периоды присмотра не за любым пенсионером, а лишь за требующим такого присмотра (пункт "ж" ст. 3 и пункт "є" ст. 56 Закона "О пенсионном обеспечении"). Потребность в таком присмотре должна быть подтверждена соответствующим выводом медицинского заведения. Ведь именно состояние здоровья является тем критерием, по которому определенных лиц относят к категории, время ухода за которыми засчитывается в стаж работы.

Фото: скриншот verdictum.ligazakon.net

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