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Украинцы начали оформлять пенсию онлайн

Новости » Экономика    21.08.2019 - 15:41
Украинцы начали оформлять пенсию онлайн
Фото: пенсия онлайн (РБК-Украина)

Новый сервис заработал в начале августа

Сервисом обращения граждан за назначением пенсии онлайн уже воспользовалось около ста человек. Об этом сказал директор Департамента информационных систем и электронных реестров Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий, сообщает пресс-служба ПФУ.

Малецкий рассказал о внедрении нового сервиса вебпортала ПФУ - назначении пенсии в "одно касание".

"Сервис, который запущен и развивается, дает возможность упростить саму процедуру назначения пенсии. На сегодня услугу получили более 100 человек",- отметил Малецкий.

Малецкий заверил, что граждане, как и ранее, имеют возможность обратиться к управлений Пенсионного фонда Украины и оформить пенсию в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщало РБК-Украина, в начале августа Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн.

Для подачи документов необходимо зарегистрироваться на сайте электронных услуг Пенсионного фонда и среди перечня услуг выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии". После этого нужно войти в систему при помощи электронного ключа. Затем нужно заполнить анкету, страховые данные, документы и контакты. Для раздела "Документы" понадобятся сканы бумажных оригиналов. При заполнении заявки система формирует автоматически и подсказывает, как и где исправить ошибки, если они появились. Затем заявитель получит СМС на указанный номер о решении о назначении пенсии. Время ожидания - 10 дней. После того нужно посетить сервисный центр и получить свое пенсионное удостоверение.

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