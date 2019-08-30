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Новый премьер Гончарук пообщался со СМИ: в таком месте встречу еще не проводили

STYLERЖизнь    30.08.2019 - 19:56
Новый премьер Гончарук пообщался со СМИ: в таком месте встречу еще не проводили
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Новый премьер-министр Украины ответил на вопросы журналистов в саду

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 августа провел свою первую встречу с журналистами на этом посту. Брифинг с представителями СМИ провели в 09.30 в саду. Это происходило во внутреннем саду Кабмина, в котором, по словам, журналиста, очень уютно и красиво Видео опубликовало ТСН.

На встрече Гончарук ответил, какие реформы будут проводиться первыми, и чего ждать накануне экономического прорыва.

Возможно, в будущем сад откроют для всех желающих, это будет символизировать открытость власти. Гончарук отметил, что правительству придется очень серьезно поработать, так как до 15 сентября должен быть принят бюджет. Также новый премьер ответил на многочисленные вопросы о новой кадровой политике правительства. По его словам, нужен баланс в кадрах, должны быть и профессионалы, и теми, кто имеет опыт в определенных темах.

Гончарук сообщил, что у правительства будет год, чтобы доказать, эффективно оно или нет.

Видео: Алексей Гончарук пообщался с журналистами в саду (tsn.ua)

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