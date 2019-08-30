Jaguar, метро и лошадь: на чем ездят члены Кабмина

Новий Кабмин - на каких авто ездят министры (коллаж: РБК-Украина)

Главы ведомств нового украинского правительства владеют видами транспорта разной ценовой категории - от бюджетных седанов до элитных внедорожников

Новый Кабинет министров был утвержден Верховной Радой во время ее первого заседания в четверг, 29 августа. Народные депутаты поддержали состав правительства из 17 человек, 281 голосами, а за премьер-министра Алексея Гончарука проголосовало 290 народных избранников. Какими средствами передвижения владеют некоторые из них, в материале Styler.

Так, самый молодой премьер-министр за всю историю Украины, 35-летний Алексей Гончарук, ездит на Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска. Стоимость такого авто составляет от 10 до 12 тысяч долларов.

Jaguar X-TYPE 2007 (иллюстративное фото: drom.ru)

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ездит на бюджетном Peugeot 206 2002 года выпуска. В Украине такую машину можно приобрести за 4-5 тысяч долларов.

Peugeot 206 2002 (иллюстративное фото: drive2.ru)

А вот у Михаила Федорова, вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации, судя по декларации, своего автомобиля нет. Вероятно, на работу он добирается на метро или же на такси.

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, согласно задекларированному имуществу, ездит на Volvo C30 2009-го года. Сейчас такое авто можно купить за 10 тысяч долларов.

Volvo C30 2009 (иллюстративное фото: wikipedia.org)

У Оксаны Маркаровой, которая осталась в Кабмине Зеленского с прошлого правительства, авто в декларации нет. Зато она владеет собственным племенным конем.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, задекларировал сразу два авто марки Nissan - Qashqai и X-Trail, оба 2017 года выпуска. Общая стоимость двух автомобилей составляет примерно 60 тысяч долларов.

Nissan Qashqai 2007 (иллюстративное фото: nissan-qashqai.infocar.ua)

Министр обороны Андрей Загороднюк также владеет элитным внедорожником Toyota Land Cruiser Prado 2010 стоимостью около 34 тысяч долларов.

Toyota Land Cruiser Prado 2010 (иллюстративное фото: toyota.autoportal.ua)

Министр иностранных Вадим Пристайко ездит на BMW X1 2017 года выпуска. Стоимость такого авто колеблется в пределах 26-29 тысяч долларов.

BMW X1 2017 (иллюстративное фото: autofakty.com)

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский владеет чуть ли не самой дорогой машиной в автопарке Кабмина - Range Rover Sport, 2016 года за 87 тысяч долларов.

Range Rover Sport 2016 (иллюстративное фото: lloydmotorgroup.com

Стоит отметить, что у министра внутренних дел Арсена Авакова до сих пор официально нет машины. Также без автомобиля и министр соцполитики Юлия Соколовская.

К слову, недавно выяснилось, что дети нового генерального прокурара Руслана Рябошапки не являются гражданами Украины.

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