ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Забув прізвище прем'єра: нардеп "Слуги народу" публічно осоромився (відео)

STYLERЖиття    30.08.2019 - 22:57
Забув прізвище прем'єра: нардеп "Слуги народу" публічно осоромився (відео)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Народний депутат забув, за кого щойно проголосував

Народний депутат новообраної Верховної Ради осоромився під час інтерв'ю в клкуарах парламенту. Представник партії "Слуга народу" Артем Дмитрук не міг пригадати, за кого він голосував під час затвердження посади прем'єр міністра.

Так, Дмитрука після голосування 29 серпня запитали, кого Рада обрала новим прем'єром. На що нардеп ухильно відповів, мовляв, "ви ж бачили, ви знаєте". Відповідне відео опублікувало видання "Радіо Свобода" у Twitter.

А коли журналістка попросила назвати ім'я та прізвище нового прем'єра (Олексія Гончарука. - Ред), депутат почав розповідати про його високу кваліфікацію, яку він зміг оцінити під час "тренінгу" у Трускавці.

"Я знаю, що це гарний спеціаліст, фахова доволі людина. Взагалі всі люди, які призначалися на міністерські посади, фахові доволі люди".

Депутат Слуги народу зганьбився в Раді через прем'єра Гончарука (відео: twitter.com/radiosvoboda)

Користувачі мережі іронізують над подібним ляпом, який допустив нардеп.

"І ці люди сміялися з козака Гаврилюка", - написав один з користувачів.

"А ім'я президента у нього кульковою ручкою на долоні написане", - іронізує юзер.

"Кличко відпочиває", - констатував черговий коментатор.

Забув прізвище прем'єра: нардеп &quot;Слуги народу&quot; публічно осоромився (відео)

Скрін: twitter.com/radiosvoboda

До речі, нещодавно ми писали, на яких авто воліють добиратися на роботу співробітники нового Кабінету міністрів. Дехто віддає перевагу метрополітену і навіть коням.

Також повідомлялося, що Уляна Супрун попрощалася з командою МОЗ та українцями під час акції вдячності, яку активісти провели під стінами міністерства.

Майданчик перепалок і тролів: Порошенко та Шуфрич "зійшлися" в Раді (відео) Зеленський нецензурно вилаявся в Раді: момент потрапив на відео
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаСлуга народа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся