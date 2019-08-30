Забув прізвище прем'єра: нардеп "Слуги народу" публічно осоромився (відео)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Народний депутат забув, за кого щойно проголосував

Народний депутат новообраної Верховної Ради осоромився під час інтерв'ю в клкуарах парламенту. Представник партії "Слуга народу" Артем Дмитрук не міг пригадати, за кого він голосував під час затвердження посади прем'єр міністра.

Так, Дмитрука після голосування 29 серпня запитали, кого Рада обрала новим прем'єром. На що нардеп ухильно відповів, мовляв, "ви ж бачили, ви знаєте". Відповідне відео опублікувало видання "Радіо Свобода" у Twitter.

А коли журналістка попросила назвати ім'я та прізвище нового прем'єра (Олексія Гончарука. - Ред), депутат почав розповідати про його високу кваліфікацію, яку він зміг оцінити під час "тренінгу" у Трускавці.

"Я знаю, що це гарний спеціаліст, фахова доволі людина. Взагалі всі люди, які призначалися на міністерські посади, фахові доволі люди".

Радіо Свобода запитало вчора депутата від «Слуги народу» Артема Дмитрука про новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Народний обранець не зміг назвати імені нового очільника уряду. pic.twitter.com/gCdPNAgqco — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 30, 2019

Депутат Слуги народу зганьбився в Раді через прем'єра Гончарука (відео: twitter.com/radiosvoboda)

Користувачі мережі іронізують над подібним ляпом, який допустив нардеп.

"І ці люди сміялися з козака Гаврилюка", - написав один з користувачів.

"А ім'я президента у нього кульковою ручкою на долоні написане", - іронізує юзер.

"Кличко відпочиває", - констатував черговий коментатор.

Скрін: twitter.com/radiosvoboda

До речі, нещодавно ми писали, на яких авто воліють добиратися на роботу співробітники нового Кабінету міністрів. Дехто віддає перевагу метрополітену і навіть коням.

Також повідомлялося, що Уляна Супрун попрощалася з командою МОЗ та українцями під час акції вдячності, яку активісти провели під стінами міністерства.