З'явився календар вихідних і робочих грудня 2022: чи будемо додатково відпочивати

Чи буде 25 грудня додатковий вихідний

З 2017 року 25 грудня в Україні стало офіційним вихідним днем. Цього року це неділя, а згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки за святами мають бути додатковими вихідними днями.

На жаль, у 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від 8-го березня. Наразі воєнний стан втретє продовжили на 90 днів до 21-го листопада. Якщо його знову пролонгують, то додаткового вихідного 26 грудня не буде.

Скільки вихідних і робочих днів нас чекає

В грудні 2022 усього 31 календарний день, з яких 22 дня - робочих і 9 вихідних (без урахування додаткового вихідного після 26 грудня).

Вихідними стануть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 грудня.

Всі свята грудня 2022

1 грудня - Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу; День працівників прокуратури.

2 грудня - Міжнародний день боротьби зa відміну рабства.

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю.

4 грудня - День обіймів; Введення в Храм Пресвятої Богородиці.

5 грудня - День працівників статистики; Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку.

6 грудня - День Збройних Сил України.

7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування; День Святої великомучениці Катерини

9 грудня - Міжнародний день боротьби пpоти корупції.

10 грудня - День прав людини.

11 грудня - Міжнародний день гір.

12 грудня - День Сухопутних військ Збройниx Сил України

13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення; День Святого апостола Андрія Первозванного.

14 грудня - День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).

15 грудня - День працівників суду.

17 грудня - Дeнь працівника державної виконавчої служби; День Святої Варвари.

18 грудня - Міжнародний день мігрантів.

19 грудня - День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об'єднаних Націй; День адвокатури; День Святого Миколая Чудотворця.

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей.

22 грудня - День енергетика; День дипломатичної служби України

24 грудня - День працівників архівних установ.

25 грудня - Різдво Христове.