Появился календарь выходных и рабочих декабря 2022: будем ли дополнительно отдыхать

Декабрь – по-особому праздничный месяц, а в этом году после разрешения праздновать Рождество 25 декабря, конец зимы станет еще более праздничным.
Будем ли мы дополнительно отдыхать на Рождество, какие выдающиеся даты нас ждут – читайте ниже в материале Styler.
С 2017 25 декабря в Украине стало официальным выходным днем. В этом году это воскресенье, а согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующие понедельники по праздникам должны быть дополнительными выходными днями.
К сожалению, в 2022 году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с 8 марта. В настоящее время военное положение третий раз продлили на 90 дней до 21 ноября. Если его снова пролонгируют, то дополнительного выходного 26 декабря не будет.
В декабре 2022 года всего 31 календарный день, из которых 22 дня – рабочих и 9 выходных (без учета дополнительного выходного после 26 декабря).
Выходными станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 декабря.
1 декабря – Всемирный день борьбы пpоты СПИДа; День работников прокуратуры.
2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.
3 декабря – Международный день людей с инвалидностью.
4 декабря – День объятий; Введение в Храм Пресвятой Богородицы.
5 декабря – День работников статистики; Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.
6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.
7 декабря – Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления; День Святой великомученицы Екатерины
9 декабря – Международный день борьбы против коррупции.
10 декабря – День прав человека.
11 декабря – Международный день гор.
12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
13 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания; День Святого апостола Андрея Первозванного.
14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
15 декабря – День работников суда.
17 декабря – День работника государственной исполнительной службы; День Святой Варвары.
18 декабря – Международный день мигрантов.
19 декабря – День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций; День адвокатуры; День Святого Николая Чудотворца.
20 декабря – Международный день солидарности людей.
22 декабря – День энергетика; День дипломатической службы Украины
24 декабря – День работников архивных учреждений.
25 декабря – Рождество Христово.
Раньше мы писали, когда в Украине Пасха, Троица, Вербное воскресенье в 2023 году.
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