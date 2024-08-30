"З ким ви воюєте?": Осадча потрапила до лікарні

Вона не стала розкривати подробиць, що саме сталося. Однак навіть в умовах вимкнення світла їй надали необхідну медичну допомогу та призначили ліки.

"З ким ви воюєте?" - звернулася вона, судячи з усього, до російських окупантів, які обстрілюють критичну інфраструктуру України.

Далі вона продовжила свою розповідь.

"10 вечора, світла немає у всьому районі, треба зробити рентген. На ресепшен вибачаються, що світла немає, тому зроблять КТ - він підключений. Через півгодини видали диск із КТ-висновком і всі рецепти та сказали, куди їхати за ліками в цю пізню пору", - зазначила телеведуча.

Також вона зазначила, що за кордоном у такій ситуації вона дуже довго сиділа б у черзі в очікуванні прийому лікаря. А якби там була така подібна ситуація з відключеннями, як і в Україні, всі просто лікувалися б самостійно.

"Просто людське спасибі за незламність", - зазначила Катя Осадча.

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У наступній Stories вона показала, що проводить вечір за прочитанням книги, оскільки у неї з'явилося трохи вільного часу.

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