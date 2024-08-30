"З ким ви воюєте?": Осадча потрапила до лікарні

Відома телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно зворушливо звернулася до чоловіка у день його народження, поділилася з підписниками не надто приємною новиною, пов'язаною з її здоров'ям.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories, опубліковані в Instagram знаменитості.
Вона не стала розкривати подробиць, що саме сталося. Однак навіть в умовах вимкнення світла їй надали необхідну медичну допомогу та призначили ліки.
"З ким ви воюєте?" - звернулася вона, судячи з усього, до російських окупантів, які обстрілюють критичну інфраструктуру України.
Далі вона продовжила свою розповідь.
"10 вечора, світла немає у всьому районі, треба зробити рентген. На ресепшен вибачаються, що світла немає, тому зроблять КТ - він підключений. Через півгодини видали диск із КТ-висновком і всі рецепти та сказали, куди їхати за ліками в цю пізню пору", - зазначила телеведуча.
Також вона зазначила, що за кордоном у такій ситуації вона дуже довго сиділа б у черзі в очікуванні прийому лікаря. А якби там була така подібна ситуація з відключеннями, як і в Україні, всі просто лікувалися б самостійно.
"Просто людське спасибі за незламність", - зазначила Катя Осадча.
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У наступній Stories вона показала, що проводить вечір за прочитанням книги, оскільки у неї з'явилося трохи вільного часу.
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