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Катя Осадча показала рідкісні фото з красунею-мамою: "ти для мене абсолютний приклад жінки"

Середа 28 лютого 2024 09:30
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Катя Осадча показала рідкісні фото з красунею-мамою: "ти для мене абсолютний приклад жінки" Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча Катя Осадча 27 лютого святкувала день народження своєї мами. З шанувальниками зірка поділилася рідкісними фото з Оленою Олександрівною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Катя Осадча показалася з красунею-мамою

Так, ведуча присвятила допис своїй близькій людині, в якому зворушливо звернулася до неї.

До публікації вона додала серію світлин з сімейного архіву.

Катя Осадча показала рідкісні фото з красунею-мамою: &quot;ти для мене абсолютний приклад жінки&quot;Катя Осадча показала рідкісні фото з красунею-мамою: &quot;ти для мене абсолютний приклад жінки&quot;Катя Осадча показала рідкісні фото з красунею-мамою: &quot;ти для мене абсолютний приклад жінки&quot;

Катя Осадча з мамою (фото: instagram.com/kosadcha)

"Мамо, з днем народження! Я щороку не втомлююся повторювати, що ти для мене абсолютний приклад жінки, що йде в ногу з часом. Потрібно сісти за кермо - добре, потрібно опанувати всіма гаджетами - звичайно, болить спина - йога. І це не про можливості, це про бажання!", - написала ведуча.

"Спасибі, що ти така. Любимо нашу маму і - навіть складно вимовити - тричі бабусю", - додала вона.

Фоловери приєдналися до привітань

Прихильники Каті не пошкодували добрих слів для Олени Олександрівни.

Катя Осадча показала рідкісні фото з красунею-мамою: &quot;ти для мене абсолютний приклад жінки&quot;Катя Осадча показала рідкісні фото з красунею-мамою: &quot;ти для мене абсолютний приклад жінки&quot;

Катя Осадча з мамою (фото: instagram.com/kosadcha)

  • Прекрасна мама, чудова дочка!
  • Катя, вітаю вашу маму! Здоров'я і мирного неба! До речі, у моєї мами теж сьогодні день народження!
  • Довгих і щасливих років вашій мамі
  • Вітаємо завжди молоду Оленку, на яку рівняємося і дуже любимо

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