Катя Осадча показала рідкісні фото з красунею-мамою: "ти для мене абсолютний приклад жінки"
Телеведуча Катя Осадча 27 лютого святкувала день народження своєї мами. З шанувальниками зірка поділилася рідкісними фото з Оленою Олександрівною.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Катя Осадча показалася з красунею-мамою
Так, ведуча присвятила допис своїй близькій людині, в якому зворушливо звернулася до неї.
До публікації вона додала серію світлин з сімейного архіву.
Катя Осадча з мамою (фото: instagram.com/kosadcha)
"Мамо, з днем народження! Я щороку не втомлююся повторювати, що ти для мене абсолютний приклад жінки, що йде в ногу з часом. Потрібно сісти за кермо - добре, потрібно опанувати всіма гаджетами - звичайно, болить спина - йога. І це не про можливості, це про бажання!", - написала ведуча.
"Спасибі, що ти така. Любимо нашу маму і - навіть складно вимовити - тричі бабусю", - додала вона.
Фоловери приєдналися до привітань
Прихильники Каті не пошкодували добрих слів для Олени Олександрівни.
Катя Осадча з мамою (фото: instagram.com/kosadcha)
- Прекрасна мама, чудова дочка!
- Катя, вітаю вашу маму! Здоров'я і мирного неба! До речі, у моєї мами теж сьогодні день народження!
- Довгих і щасливих років вашій мамі
- Вітаємо завжди молоду Оленку, на яку рівняємося і дуже любимо
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