Осадча зворушливо звернулася до чоловіка у день його народження: "Щороку подвійне свято"

24 серпня, у День Незалежності України , Юрію Горбунову виповнилося 54 роки, і зі святом його публічно привітала зіркова обраниця Катерина Осадча.

Осадча привітала Горбунова зі святом

У публікації, яку зірка виклала у блозі, вона публічно зізналася у коханні своєму чоловікові та пригадала роки його юності.

"Мій Юрко, коханий, з Днем народження! Коли проголошували відновлення Незалежності України, тобі був 21 рік, вже закінчив інститут, разом з однолітками брали участь в революції на граніті в Києві, й тільки можу уявити, якою очікуваною була Незалежність і як ти радів (хотіла б тоді це бачити на власні очі!)" - написала Осадча.

Осадча привітала чоловіка з днем народження (Фото: instagram.com/kosadcha)

Також Катерина зазначила, що Юрій - найкращий батько для їхніх синів, і вони старанно готувалися до свята, аби порадувати батька.

"Зараз в нас щороку подвійне свято і я неймовірно вдячна долі, що я з тобою поруч. Ти найкращий тато у світі для наших хлопців і те, як вони готувалися до твого Дня народження, це особливий прояв любові. З Днем народження, мій Юрко, дякую, що терпиш мене і тільки ти знаєш, що в цьому "терпиш", - підкреслила ведуча.

Ведуча показала спільні кадри (Фото: instagram.com/kosadcha)

Окрім того, селебриті опублікувала серію сімейних та романтичних кадрів. Там можна знайти і фото пари удвох, знімки Юрія з маленькими синами, а також фото, на якому Осадча позувала при надії.

"Дякую тобі, моя любов!" - написав в коментарях Горбунов.

Шоумену виповнилося 54 роки (Фото: instagram.com/kosadcha)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники приєднуються до вітань та залишають для шоумена купу приємних слів. Ось деякі з них:

"Найкращі вітання всіх причетних до свят! Хай мрії збуваються! Іменинникам, Многая і Блага Літа і всім коло них ! Українці, З Днем Незалежності! Юро, З Днем Народження"

"Довгих щасливих років життя вашому чудовому чоловікові разом із вами!"

"Щирі вітання! Ви завжди дуже тепло вітаєте одне одного, навіть через екран відчувається ця щирість почуттів"

"Як мило! Ви неймовірні! Юрко і його гумор - то наше все! Будь здоровий і щасливий!".

Пара виховує двох синів - Данила та Івана (Фото: instagram.com/kosadcha)

До слова, Юрій Горбунов - актор, телеведучий, шоумен та заслужений артист України.

З Катериною Осадчою узаконив стосунки у 2017 році. У лютому того ж року в них народився син Іван, а у серпні 2021 - син Данило.

Першою дружиною зірки була акторка балету Івано-Франківського театру Людмила, старша за нього на 10 років. Від цих стосунків він має доньку Ксенію, і у 2011 році вона народила доньку Поліну, зробивши Юрія дідусем.

Осадча також має сина від свого першого шлюбу з депутатом Олегом Поліщуком, з яким розлучилася у 2004 році.