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"С кем вы воюете?": Осадчая попала в больницу

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно трогательно обратилась к мужу в день его рождения, поделилась с подписчиками не слишком приятной новостью, связанной с ее здоровьем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, опубликованные в Instagram знаменитости.

Она не стала раскрывать подробностей, что именно случилось. Однако даже в условиях отключений света ей предоставили необходимую медицинскую помощь и назначили лекарства.

"С кем вы воюете?" – обратилась она, судя по всему, к российским оккупантам, которые обстреливают критическую инфраструктуру Украины.

Далее она продолжила свой рассказ.

"10 вечера, света нет во всем районе, надо сделать рентген. На ресепшен извиняются, что света нет, поэтому сделают КТ - он подключен. Через полчаса выдали диск с КТ-заключением и все рецепты и сказали, куда ехать за лекарствами в эту позднюю пору", - отметила телеведущая.

Также она отметила, что за границей в такой ситуации она бы очень долго сидела в очереди в ожидании приема врача. А если бы там была подобная ситуация с отключениями, как в Украине, все просто лечились бы самостоятельно.

"Просто человеческое спасибо за несокрушимость", - отметила Катя Осадчая.

Скриншот

В следующей Stories она показала, что проводит вечер за прочтением книги, так как у нее появилось немного свободного времени.

Скриншот

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