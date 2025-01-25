Юзьвак розповіла, що насправді відбувається між Тереном і переможницею "Холостяка"

Що каже Анастасія Юзьвак

Фіналістка реаліті говорить про те, що між Інною та Олександром наразі не найпростіші стосунки.

"В них непрості стосунки. Я знаю, що Інна пішла в терапію, намагається працювати над цими стосунками. Я вважаю, що такий конфлікт має вирішуватися між парою всередині. А якщо в них будуть оці американські гірки в стосунках і далі?" - ділиться вона.

Окрім того, Анастасія також висловила думку щодо публічної сварки пари і відповіла, як би вона поводилася, якби була на місці Інни. Юзьвак ділиться, що в першу чергу поговорила б з Олександром і чітко сказала, що їй неприємний такий момент - виносити особисте на публіку. А далі вже дивилася б на його поведінку та ставлення.

"Якби він далі повторював ці помилки, або став холодним, відстороненим, або він би далі ображався на таке - стосунки б закінчилися. Але якщо я б бачила, що він змінив поведінку, йде на контакт, усвідомив цю помилку, то тоді стосунки могли б продовжуватися", - додала вона.

Анастасія Юзьвак та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

Після закінчення шоу Терен та Інна, як відомо, мешкають на дві квартири, і Бєлєнь навіть у минулому визнавала, що їй не дуже це подобається. Проте Юзьвак зі своєї сторони коментує, що справді не варто поспішати з тим, щоб жити разом, адже слід краще дізнатися одне одного.

"А як мене всі сварили, коли я сказала, що не хочу одразу жити разом з партнером! Мені здається, одразу жити разом після проекту не треба. Де гарантії, що люди підходять один одному? Це дуже ризиковано", - ділиться дівчина.

Нагадаємо, Інна та Олександр нещодавно публічно посварилися через мовне питання. В одному зі своїх інтерв’ю Бєлєнь заявила, що варто бути толерантними до людей, які лише освоюють українську мову й звикають до неї, і не слід на них тиснути чи якось ображати. Адже тоді таке бажання з їхнього боку може зникнути.

У той час Терен доволі різко відреагував на таке, сказавши про те, що питання мови має бути чітким та безкомпромісним. З’ясувати непорозуміння з цього приводу пара вирішила у своїх блогах в Instagram, і на тлі цього фани почали підозрювати, що закохані могли розійтися.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)