Зірка "Холостяка" Анастасія Юзьвак: Якби Терен був в житті таким, як на проекті, ми б могли бути разом

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) Юзьвак розповіла, що вона думає про героя "Холостяка", лицемірство на шоу, сварку Терена з Інною та хейт від глядачів.

– Як змінилося ваше життя після проекту?

– Моє рутинне життя не змінилося ніяк. Як ходила в зал, так і ходжу, як сиділа більше вдома, ніж кудись виходила, так і сиджу. Просто додалося дуже багато роботи через блог, розвиток соціальних мереж, консультації, які я надаю. Саме збільшився обсяг роботи.

– Ви, мабуть, єдина, хто прямо сказав, що проект дає популярність і всі знають, що це буде. Втім, інші дівчата ніби відхрещуються від таких тезисів та кажуть, що їх цікавило лише кохання. Це лицемірство?

– Я вважаю, що це пряме лицемірство, це найбільше лицемірство учасниць проекту. На жаль, ця частина зйомок не увійшла в один з епізодів, коли була сцена з Грішею Решетником. Ми грали в мафію, Гріша запитав у мене прямо: "Анастасія, хто сюди прийшов заради піару?". І я відповіла: "Кожна з нас з якимось відсотком прийшла сюди заради піару, так само як і головний герой".

Просто цей відсоток з часом зменшується або змінюється, бо з’являються почуття. В таких умовах ти дійсно починаєш по-іншому себе відчувати, в тебе дійсно виникають почуття. Ти чекаєш на побачення, в тебе змінюються бажання, пріоритети. Але з самого початку, поки ще ніхто не знав Сашу особисто, ніхто не знав, чи складуться з ним стосунки. Так само і Саша. Можливо, йому взагалі б ніяка з дівчат не сподобалася в інших умовах.

Я вважаю, що кожна дівчина прийшла на проект трішки заради піару і розвитку, в тому числі соціальних мереж. Тому це найвищого рівня лицемірство, коли дівчата кажуть, що йдуть не за піаром, а лише за коханням.

Юзьвак з "Холостяка" сказала все, що думає про проект (фото надане СТБ)

– Деякі учасниці реаліті, особливо з сезонів, які вийшли декілька років тому, люблять говорити про секрети та критикують проект. Скандальні заяви про шоу "Холостяк" - це образа на те, що вони не зуміли досягти бажаного, або ж просто помста чи мета знову стати популярною?

– Взагалі не розумію, чому дівчата хочуть якось образити проект. Чому вони взагалі намагаються образити платформу, яка дала їм такий стартовий майданчик? Але інше питання в тому, чому такі дівчата за ці роки не зуміли іншими способами привернути до себе увагу медіа, зробити щось цінне для соціуму, щоб стати популярною або щоб дати якусь цінність людям, щоб їх впізнавали. Це просто для привернення уваги до своєї персони, бо просто не вистачило якогось природного хисту, мудрості, аби зробити це інакшими способами за ці роки.

– Також іноді кажуть про жорсткі контракти. Це правда?

– Це велике перебільшення, як на мене. Ну так, ми не жили в лакшері-готелях до першої вечірки, бо було дуже багато людей, і нам не могли знімати "хороми". Два дні треба було пожити у звичайних готелях. Але усього два дні. Які там тиранічні умови? Взагалі такого не було, чесно. Мені дали час, аби я могла прочитати увесь мій контракт. В той момент мені робили макіяж три години, я читала, ніхто мене не підганяв.

Всі питання, які в мене були, я ставила, мені відповідали. Тому мені здається, що заяви про жорсткі контракти - просто спосіб трішки довше потягнути свою популярність, отримати увагу через проект. Так само роблять усі ці блогери, намагаються якимось чином привернути увагу обговоренням "Холостяка".

– Коли ви дивилися фінальний епізод вже в ефірі, ви були задоволені вашим останнім побаченням з Тереном? Можливо, вам чогось не вистачило, або ви хотіли, щоб воно було якимось іншим?

– Мені те побачення з фарбами сподобалось. Єдине, я була втомлена. Треба було ходити по Києву пішки. Але саме побачення було прикольним.



Настя Юзьвак висловилася про Терена (фото надане СТБ)

– Якби була така можливість щось змінити або переграти, був би такий епізод, який ви захотіли б змінити?

– Все так органічно якось складалося. Тема за темою. В кожному епізоді я так розкривалась, сама для себе навіть. Я на це не очікувала. З Сашею так само. Тому ні, я нічого не хотіла б змінити.

– Після того, як Інна та Терен публічно посварилися, минуло багато днів - вони не розкривають деталі та не кажуть, чи вдалося їм знайти спільну мову. Що ви про це думаєте?

– В них непрості стосунки. Я знаю, що Інна пішла в терапію, намагається працювати над цими стосунками. Я вважаю, що такий конфлікт має вирішуватися між парою всередині. А якщо в них будуть оці американські гірки в стосунках і далі?

– Олександр зараз отримує чимало докорів, мовляв він "Red Flag", іноді це навіть схоже на хейт. Нещодавно він скасував свій тур зі стендапом, а до цього та ситуація з Інною. Це все сильно його зачепило?

– Невже ми всі такі пропрацьовані, невже ми всі такі не "Red Flag"? Я колись була у своїх колишніх стосунках і читала багато книг про аб'юзивні ноти, а потім в собі їх побачила. Всі ми трошечки "Ред Флег" один для одного, просто це по-різному виражається.

Ну, на такій стадії зараз Олександр, от так він проявляється. Чи потрібно його цілими хвилями хейтити, цькувати, мучити? Я вважаю, що ні. Бо людей, яких тригерять ці "Red Flag" так сильно - можливо, вони в собі це все не пропрацювали. Який ти є, те ти й бачиш у світі, те ти віддзеркалюєш, такі люди до тебе притягуються. Я не кажу, що Саша ідеальна людина. Але, можливо, йому треба напрацювати це вміння, менше реагувати на цих людей. Люди люблять йти за кимось, вірити в щось. Бо їм не вистачає деколи критичного мислення, щоб все осягнути, що відбувається. І тому хейт буде завжди.

Юзьвак захистила Терена від хейту (фото надане СТБ)

– Якби ви перемогли в фіналі та така ситуація, як сварка Інни та Олександра, сталася з вами - як би ви себе поводили?

– Я б поговорила з Олександром. Це доволі непередбачувана ситуація. Було б гарно заздалегідь все це поговорити до стосунків, аби все вирішувати вдвох, не виносити на публіку. Якби це все ж сталося, то я б провела розмову з Олександром, Сказала, що мені дуже неприємно виносити якісь суперечки між нами на публіку, що я буду щасливіша, якщо ми будемо вирішувати це вдвох. Якби він далі повторював ці помилки, або став холодним, відстороненим, або він би далі ображався на таке - стосунки б закінчилися. Але якщо я б бачила, що він змінив поведінку, йде на контакт, усвідомив цю помилку, то тоді стосунки могли б продовжуватися..

– Після проекту Терен та Інна живуть на дві квартири, вона навіть визнавала, що їй це не дуже подобається…

– А як мене всі сварили, коли я сказала, що не хочу одразу жити разом з партнером! Мені здається, одразу жити разом після проекту не треба. Де гарантії, що люди підходять один одному? Це дуже ризиковано.

– А якби не Інна, з ким би ви могли уявити Олександра?

– Я б могла уявити його з Настею Анісімовою. Можливо, Саша був би трошки холодним для Насті, але хто знає. Я могла себе уявити з Сашею. На проекті нам було комфортно, але це проектні умови, все організовують за тебе, тобі не треба про щось думати, немає оцієї буденності. І зрозуміло, що в таких умовах чоловік зосереджений лише на тобі. Такий підхід Саші мені подобався.

Тобто, якби чисто теоретично він був в житті таким, як на проекті, то ми б могли бути з ним разом. Але цього я не знаю. Я не знаю, як він себе поводить як чоловік поза проектом. Втім, в теорії ми також з ним могли бути парою.

Терен та Юзьвак (фото надане СТБ)

– На проекті вас вважали скандальною, надто сексуальною, думка глядачів та учасниць часто змінювалася. Скажіть, на скільки відсотків ви розкрилися на "Холостяку", які ваші риси не помітили?

– Проект розкрив мене десь на 30 відсотків. Не було висвітлено такі риси як суворість, прагматичність.В буденному житті я сувора. Я жила за кордоном десь з 17 років, сама та без допомоги батьків займалася справами, документами. Повністю акліматизувалася в іншій країні. В такій ситуації людина має бути мегапрагматичною, бо щодня виникають певні задачі, які потрібно вирішити тут і зараз. Глядач мене сприйняв легкою, життєрадісною, сексуальною. Але в мене є прагматичність, холодний розсудок, подекуди навіть категоричність.

– А який найбільший урок або висновок ви можете зробити для себе після проекту?

– Дуже добре думати перед тим, як говорити. Бо я можу бути емоційною і в емоційному пориві сказати більше, аніж треба. В медіа воно так не працює, бо це може працювати проти тебе. Тому проект навчив мене виваженості.

– Який він - ваш ідеальний чоловік? Ви змінили уявлення про обранця своєї мрії після проекту?

– Деякі теми підсвітив проект. Вони були важливими, а зараз вони для мене надважливі. Перше - вірність. Лише один партнер, без флірту з іншими. Щоб чоловік розділяв мої духовні бачення, спирався на них, повністю вірив. Щоб розумів ті фундаментальні закони Всесвіту, як я їх розумію: віра в енергію, як працює енергія, як працює закон тяжіння чи маніфестації, як я відчуваю Бога, для мене важливо, щоб чоловік також був духовним.

Щоб не сприймав світ лише крізь матеріальність, був дуже чесним, для мене також це важливо. Чесність в першу чергу з собою, зі мною, взагалі з людьми навколо. Тому що бути чесним - бути відважним і безстрашним. А ще, щоб чоловік подорожував зі мною, не хотів постійно сидіти вдома. Після проекту я просто ще раз усвідомила, наскільки це все для мене важливо, щоб чоловік підтримував мене в моїх починаннях, кар'єрі, щоб він не став тим, який постійно тебе гальмує.



Анастасія Юзьвак зізналася, чи шкодує про участь в "Холостяку" (фото надане СТБ)

– Як ваші батьки реагують на всі скандали? Було вже чимало пліток не лише про вас, а й про вашу родину.

– Мої батьки кажуть: "Не звертай уваги, не хвилюйся за нас, рухайся далі. Ми знаємо правду, тому ти не обурюйся, бо ми не обурюємося. Рухайся далі, бо люди завжди будуть хейтити".

– Яка з учасниць "Холостяка", на вашу думку, максимально нещира?

– Можна сказати, що всі в чомусь та якійсь мірі нещирі. Тому що ти не можеш одразу вивалити все на цілу країну. Все одно в кожної було щось, що приховати. В кожної було щось таке, що не треба було говорити. Тому я не можу виділити когось конкретно.

– Яку пораду ви можете дати дівчатам, які захочуть взяти участь в наступних сезонах "Холостяка", якщо вони будуть?

– Потрібна стійкість, бо буде багато конкуренції з іншими жінками, буде багато емоційних та стресових ситуацій, буде багато несподіванок. Людині, яка любить стратегію, любить все планувати, може бути важко на цьому проекті. Він класно прокачує людей, вчить жити в потоці.

Головна порада така: якщо дівчина відчуває інтерес та імпульс, вона знає, що хоче там бути - йди та підкорюйся імпульсу. Не бійся, не стримуй себе. Принаймні краще робити, аніж не робити та все життя шкодувати.