Юзьвак рассказала, что на самом деле происходит между Тереном и победительницей "Холостяка"

Что говорит Анастасия Юзьвак

Финалистка реалити заявляет о том, что между Инной и Александром сейчас не самые простые отношения.

"У них непростые отношения. Я знаю, что Инна пошла в терапию, пытается работать над этими отношениями. Я считаю, что такой конфликт должен решаться между парой внутри. А если у них будут эти американские горки в отношениях и дальше?" - делится она.

Кроме того, Анастасия также высказала мнение относительно публичной ссоры пары и ответила, как бы она вела себя, если бы была на месте Инны. Юзьвак делится, что в первую очередь поговорила бы с Александром и четко сказала, что ей неприятен такой момент - выносить личное на публику. А дальше уже смотрела бы на его поведение и отношение.

"Если бы он дальше повторял эти ошибки, или стал холодным, отстраненным, или он бы дальше обижался на такое - отношения бы закончились. Но если я бы видела, что он изменил поведение, идет на контакт, осознал эту ошибку, то тогда отношения могли бы продолжаться", - добавила она.

Анастасия Юзьвак и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

После окончания шоу Терен и Инна, как известно, живут на две квартиры, и Белень даже в прошлом признавала, что ей не очень это нравится. Однако Юзьвак со своей стороны комментирует, что действительно не стоит спешить с тем, чтобы жить вместе, поскольку следует лучше узнать друг друга.

"А как меня все ругали, когда я сказала, что не хочу сразу жить вместе с партнером! Мне кажется, сразу жить вместе после проекта не надо. Где гарантии, что люди подходят друг другу? Это очень рискованно", - делится девушка.

Напомним, Инна и Александр недавно публично поссорились из-за языкового вопроса. В одном из своих интервью Белень заявила, что стоит быть толерантными к людям, которые только осваивают украинский язык и привыкают к нему, и не следует на них давить или как-то обижать. Ведь тогда такое желание с их стороны может исчезнуть.

В то время Терен довольно резко отреагировал на такое, сказав о том, что вопрос языка должен быть четким и бескомпромиссным. Выяснить недоразумения по этому поводу пара решила в своих блогах в Instagram, и на фоне этого фаны начали подозревать, что влюбленные могли разойтись.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)