Олександр Терен зізнався, чим його "піддратовують" глядачі "Холостяка"

Головний герой 13 сезону "Холостяка" - ветеран Олександр Будько з позивним Терен, зізнався, чи задоволений він своєю участю в шоу. Окрім цього, військовий зізнався, як реагує на хейт та закиди глядачів про те, що він "аб'юзер",

За словами Терена, перед початком "Холостяка" проводилося опитування. Воно показало, як люди сприймають ветеранів з інвалідністю. І вже скоро буде відомо, як участь Будька в проекті змінила думки глядачів. Втім, сам Олександр поки що не дуже задоволений результатами.

"Чи вдалося це, скажімо так, сприйняти людьми, це вже інше питання. Те, що я бачу, на жаль, не зовсім. Поки що, без цієї статистики, не виправдало моїх очікувань. Тому що це проект, який люди дивились і до цього, в них вже сформовані якісь рамки цього проекту, що ми маємо обговорювати сукні, зачіску, хто з ким цілувався, хто кого обізвав і так далі. А тут заходить дуже багато соціальних меседжів", - розповів Терен.

Олександр Терен (скріншот)

За словами ветерана, в комунікації з глядачами, які залишають коментарі в його соцмережах та під випусками "Холостяка", він не побачив, що зумів донести все, що хотів. Терен прагнув показати, що ветерани з інвалідністю можуть жити так, як всі інші. До того ж військовий хотів довести, що не всі чоловіки, які повертаються з фронту, страждають від ПТСР та здаються грубими.

Спочатку Терен не помічав хейту, але коли на ТБ показали перші випуски "Холостяка", все змінилося. Втім, всі закиди він вважає дивними.

Олександра намагалися звинувачувати в тому, що на проекті він був аб'юзером. Вже на пост-шоу Терен прямо спитав у дівчат, чи згодні вони з такими закидами.

"Вони просто розсміялись, тому що це смішно, дивно... Я не пам'ятаю жодного випуску, де б я когось принижував чи казав: взуй мені капці, зашнуруй мені шнурки", - зазначив ветеран.

Терен дав інтерв'ю після "Холостяка" (скріншот)

Також Олександр відповів на закиди про те, що він образив одну з учасниць, коли та зізналася йому, що відвідує психотерапевта. За словами Терена, він такого не робив.

"Жодного слова не було сказано про те, що це погано, що не треба ходити. Тобто люди знецінили мої погляди, а я ж не знецінював нічиїх поглядів. Так, мені легше інколи розповісти щось друзям. Це не означає, що я не займаюся з психотерапевтом, я займаюся і з психотерапевтом, і з психологом займався до цього", - пояснив Будько.

Також є те, що його "піддратовує". Після проекту Олександру здавалося, що всі його попередні досягнення ніби затьмарені реаліті.

"Я розумів, що так буде, бо завжди щось масштабне завжди перекриває все інше. Сподіваюсь, що це не буде до кінця мого життя... Зараз навіть люди, коли підходять, мене це інколи піддратовує, бо в мене є ім'я, по-перше. Можна звернутись до мене за іменем, але всі: "О, Холостяк, це ж ви Холостяк", - зізнався ветеран.

У відповідь на це Будько зазвичай називає своє ім'я та нагадує, що він не просто "Холостяк". Такі звернення Олександр вважає порушенням особистих кордонів.