"Дуже боляче": Інна та Терен з "Холостяка" публічно посварилися (фото)

Терен та Бєлєнь посварилися - з чого все почалося

Нещодавно Інна дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому вона висловилася, зокрема, про мовне питання. Бєлєнь зазначила, що помічає в деяких українців надмірну радикальність. Дівчина зізналася, що бачить таку рису навіть в Терені. На її думку, мовне питання не має ставати причиною для сварок, а тих, хто лише переходить на українську з російської, треба заохочувати, а не сварити.

На це відреагував Терен. Він дорікнув Дьоміну, бо той казав, що 10 років тому, коли вже почалася війна на Донбасі, він не сприймав події саме як війну. Окремо Олександр висловився про слова Інни.

"Я знав про це інтервʼю. Але для мене було відкриттям позиція моєї дівчини в цьому моменті. Мені було боляче це дізнатись зараз. Ми вже все обговорили між собою, але я мусив відреагувати і тут для свого читача", - написав він.

Терен висловився про Інну (скріншот)

Згодом ветеран розмістив допис, в якому розповів, що сварився з колишньою через російську мову. Терен наголосив, що для нього ця тема дуже важлива. А в коментарях почалися суперечки. Хтось підтримав позицію Олександра та критикував Інну, хтось намагався захистити Бєлєнь, а хтось - просто закликав зіркову пару не влаштовувати публічні сварки.

Допис Терена (скріншот)

Реакція Інни

Критика Терена зачепила його обраницю. Вона не стала приховувати, що ситуація їй не подобається. Про конфлікт Інна висловилася як в Instagram, так і в своєму Telegram-каналі. Дівчина не лише відповіла на критику, а й натякнула, що незадоволена тим, що Терен з'ясовує стосунки з нею публічно.

"Я побачила, як легко можна перекрутити чиїсь слова й створити хвилю

агресії. Те, що я намагалася донести, було спотворено, і тепер це стало підставою для несправедливих нападів. Я завжди виступаю за українську мову та підтримую її розвиток. Проте будь-які ідеї, навіть правильні, не мають впроваджуватись через осуд чи примус", - написала Бєлєнь.

"Перекручування моїх слів боляче вразило мене, але я дякую тим, хто розуміє. І я бажаю всім таких стосунків, у яких ви здатні вирішувати все без залучення сторонніх людей", - додала вона.

Інна відреагувала на критику Терена (скріншот)

Потім вона вже прямо оцінила вчинок обранця. За словами Інни, для неї не нормально, коли сварку з її коханим обговорює хтось, окрім неї та Терена.

"Зараз мені дуже боляче. Мене це сильно образило і я відчуваю себе незахищеною", - визнала дівчина.

Допис Інни (скріншот)

Також вона обговорювала сварку з Тереном у коментарях. Зокрема, Інна заявила, що Олександр "лайкає" погані коментарі про неї.

Інна поскаржилася на Терена (скріншот)

За словами Бєлєнь, Терен знає, скільки втрат та болю їй принесли росіяни. Але зараз він вчинив так, що люди почали називати її "малороскою".

Коментар Інни про конфлікт з Тереном (скріншот)

Також Інна погодилася з думкою підписниці, яка помітила, що Терен майже не "лайкає" її фото, але залишає "сердечки" на коментарях, де її критикують.

Коментарі щодо сварки Терена з Інною (скріншот)

Чим усе закінчилося

Вже наступного дня після публічного з'ясування стосунків Інна вийшла в Stories. Вона не стала говорити, чи вдалося їм з Тереном порозумітися, але обурилася тим, що всю ситуацію було викривлено.

Інна вийшла на зв'язок після сварки з Тереном (скріншот)

Олександр про ситуацію не висловлюється. Але можна помітити, що Інна та Терен відписалися один від одного в Instagram.