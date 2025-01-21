Юстина з "Холостяка" відповіла, чому хоче побудувати стосунки зі старшим чоловіком

Юстина Багай з "Холостяка-13" відверто прокоментувала тему особистого життя після закінчення реаліті. Так, дівчина зізналася, що якщо й наважиться починати нові стосунки, то хоче, аби це був чоловік старший за неї.

Про це учасниця шоу розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Що каже Юстина Багай

Юстина пояснює, що, на її думку, чоловіки "розвиваються пізніше". А оскільки вона хоче бачити поруч "чоловіка, а не хлопчика", то оптимальними для себе вважає стосунки зі старшим чоловіком.

"Тобто ти шукаєш стосунків із більш старшим чоловіком?" - поцікавився у неї Дьомін.

"Я, коли йшла на проєкт, дізналася, що Саші 28. Я така: "О, 28 - це дитина ще". Чоловіки пізніше розвиваються. І якщо б я починала серйозні стосунки, то я б розглядала старшого чоловіка. Можна і 35+. Я не ставлю ніяких вікових обмежень, але досвідчений чоловік - це чоловік. А є ще хлопчики, а я не хочу хлопчика", - відповіла Юстина.

Юстина Багай (фото: instagram.com/_yussta)

Окрім того, дівчина описала, яким має бути її чоловік. Вона назвала конкретні риси та якості.

"На даному етапі: добрий, щирий, відвертий, мудрий, статусний.., сильний і трішечки соціопат. Мені би такого холодного, бо я така вся "я радість і добро несу", і мене треба врівноважувати. Щоб хтось мені сказав: "Не будь такою наївною, не будь такою доброю". Треба Інь і Янь", - зазначила Юстина.

Що стосується її життя зараз, то Багай прокоментувала образ "хорошої і наївної дівчинки", створений на проєкті, і зізналася, що сама щиро в це повірила. Але тепер, через саморуйнування, вона будує себе заново

"Отут зараз не та Юстина, яку ми бачили на проєкті, і навіть не та Юстина, яка була разом зі мною на постшоу "Як знайти своє кохання". Там була Юстина все ж таки з тими наївними очима. Ти тоді грала цей образ свій?" - запитав у неї Слава.

"Я дуже сильно повірила в цей образ свій і не могла з того вилізти. І тепер я знову знайшла, хто я. Повернулася до своїх книжок, матеріалів, щоденників. Я заново будую себе. Саморуйнування побудує мене знову", - відповіла Юстина.

Юстина Багай (фото: instagram.com/_yussta)

Нагадаємо, дівчина вилетіла з шоу за крок до фіналу, і її виліт був доволі емоційним, оскільки учасниця мала щирі почуття до Олександра, на які той не відповів взаємністю. У фіналі він, у кінцевому результаті, вибрав перекладачку і волонтерку Інну Бєлєнь. Проте у мережі досі говорять про те, чи дійсно пара разом після закінчення шоу.

Юстина ж пізніше заявила, що не шкодує про свою участь у "Холостяку", навіть попри емоційний та не завжди приємний досвід.

Юстина Багай і Олександр Терен (фото: instagram.com/_yussta)