Юстина из "Холостяка" ответила, почему хочет построить отношения со старшим мужчиной

Юстина Багай из "Холостяка-13" откровенно прокомментировала тему личной жизни после окончания реалити. Так, девушка призналась, что если и решится начинать новые отношения, то хочет, чтобы это был мужчина старше ее.

Об этом участница шоу рассказала в интервью Славе Демину, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом детальнее.

Что говорит Юстина Багай

Юстина объясняет, что, по ее мнению, мужчины "развиваются позже". А поскольку она хочет видеть рядом "мужчину, а не мальчика", то оптимальными для себя считает отношения со старшим мужчиной.

"То есть ты ищешь отношений с более старшим мужчиной?" - поинтересовался у нее Демин.

"Я, когда шла на проект, узнала, что Саше 28. Я такая: "О, 28 - это ребенок еще". Мужчины позже развиваются. И если бы я начинала серьезные отношения, то я бы рассматривала старшего мужчину. Можно и 35+. Я не ставлю никаких возрастных ограничений, но опытный мужчина - это мужчина. А есть еще мальчики, а я не хочу мальчика", - ответила Юстина.

Юстина Багай (фото: instagram.com/_yussta)

Кроме того, девушка описала, каким должен быть ее будущий мужчина. Она назвала конкретные черты и качества.

"На данном этапе: добрый, искренний, откровенный, мудрый, статусный, сильный и немного социопат. Мне бы такого холодного, потому что я такая вся "я радость и добро несу", и меня надо уравновешивать. Чтобы кто-то мне сказал: "Не будь такой наивной, не будь такой доброй". Надо Инь и Янь", - отметила Юстина.

Что касается ее жизни сейчас, то Багай прокомментировала образ "хорошей и наивной девочки", созданный на проекте, и призналась, что сама искренне в него поверила. Но теперь, через саморазрушение, она строит себя заново

"Тут сейчас не та Юстина, которую мы видели на проекте, и даже не та Юстина, которая была вместе со мной на пост-шоу "Як знайти своє кохання". Там была Юстина все же с теми наивными глазами. Ты тогда играла этот образ свой?" - спросил у нее Слава.

"Я очень сильно поверила в этот образ свой и не могла из этого вылезти. И теперь я снова нашла, кто я. Вернулась к своим книгам, материалам, дневникам. Я заново строю себя. Саморазрушение построит меня снова", - ответила Юстина.

Юстина Багай (фото: instagram.com/_yussta)

Напомним, девушка вылетела из шоу за шаг до финала, и ее вылет был довольно эмоциональным, поскольку участница имела искренние чувства к Александру, на которые тот не ответил взаимностью. В финале он, в конечном итоге, выбрал переводчицу и волонтера Инну Белень. Однако в сети до сих пор говорят о том, действительно ли пара вместе после окончания шоу.

Юстина же позже заявила, что не жалеет о своем участии в "Холостяке", даже несмотря на эмоциональный и не всегда приятный опыт.

Юстина Багай и Александр Терен (фото: instagram.com/_yussta)