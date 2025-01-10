Зірка "Холостяка" Віка Клочко: Коли я була на проекті - бачила себе в фіналі

Тату-майстриня Віка Клочко була однією з найяскравіших учасниць 13 сезону "Холостяка". Дівчина залишила проект за власним бажанням, що стало великим здивуванням навіть для Олександра Терена. Втім, він її не зумів повернути.

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) Віка розповіла, чому не прийшла на пост-шоу, чи ображена на Терена та дівчат, з ким з учасниць вона досі спілкується та чи вільне її серце.

– Чому ви не прийшли на пост-шоу?

– Я не прийшла на пост-шоу, бо його знімали після того випуску, коли я покинула проект. І це був для мене дуже травматичний ефір. Тому що я побачила, як прокоментували його деякі дівчата, як потім прокоментував його сам Олександр. І мені не хотілося дуже брати в цьому участь. І була якась така певна неприязнь до дівчат, яку мені треба було пережити.

– Ви розповідали про ситуацію з шахраями. Чи вдалося вам відновити справедливість і взагалі на якому етапі зараз ця справа?

– На жаль, мені не вдалося відновити справедливість і у мене буде суд тільки 12 січня. Тобто це вже буде зовсім скоро. Але він взагалі мав відбутися ще в листопаді, його перенесли через відключення світла буквально за один день.. Тому не знаю навіть, чи він відбудеться зараз. Але сподіваюся, що відбудеться. Після того, як я надала цій ситуації розголосу, до мене звернулися інші постраждалі. І виявилось, що цей чоловік, власник цієї компанії, переїхав до Молдови і далі продовжує обманювати людей вже там. Тому, чесно, я поки що не знаю, що робити з цим.

Я написала юристу, коли дізналася, що таких людей багато. Чесно кажучи, я не розуміюся на юридичних питаннях, зараз повністю довіряю юристці і поки що в стані очікування першого суду, щоб зрозуміти, що взагалі робити далі. Але ця людина зараз за кордоном, і я вже навіть не сподіваюсь. Звісно, я хочу повернути кошти, чи хоча б повернути авто. Але зараз мені дуже хочеться, щоб ніхто не потрапив в подібну ситуацію, бо я взагалі не очікувала, що таке буває.Ти відчуваєш себе таким обманутим. Це дуже неприємне відчуття, коли ти довго збираєш велику суму для покупки своєї мрії і тебе обманюють, це дуже неприємно. Я б не хотіла, щоб з кимось таке повторилось.

Віка з "Холостяка" (фото: СТБ)

– Коли ви вийшли з цією ситуацією в публічний простір та розповіли, що вас обманули, власник компанії, яка мала привезти вам машину, спробував якось вирішити це все?

– Він мені написав одразу, коли побачив мій допис. І я дуже зраділа, коли побачила повідомлення, бо подумала, що він мені хоче повернути кошти, чи якось цю ситуацію з авто просунути. А потім я відкрила повідомлення, і він мені там погрожував, що мені заблокує Фейсбук, бо це протизаконно, що це юристи мають вирішувати це питання. І я подумала: Боже, хай мене вже блокують, я створю новий акаунт, зроблю мільйон таких дописів, просто щоб ніхто не натрапив на цього чоловіка.

І потім він мені телефонував, знову розповідав мені, що він ніякого відношення не має до цієї ситуації. Нібито це все його менеджер. Але у мене на руках є документи з його підписами, з печатками. І як це людина, яка власник компанії, немає ніякого відношення до неї? Дуже сумна ситуація. Вже минуло багато часу, а вона мене досі тригерить від того, що я розумію, що ця людина ходить непокарана і дуже багатьох людей обманювали.

– Глядачі "Холостяка" вам писали в соцмережах, підтримували?

– Було по-різному. Коли тільки перші ефіри виходили, то люди дуже підтримували, багато отримувала схвальних відгуків, що я молодець, пішла за своїм коханням, що ми класно підходимо, одне одному з Олександром. Але потім, коли настав шостий епізод, де я пішла, то отримала дуже багато хейту. Я, напевно, вперше в житті зіштовхнулася такою кількістю негативних повідомлень.

Писали, що я хвора, казали "пий свої пігулки" і так далі. Люди просто не розуміли, як діють антидепресанти. Почали лити на мене такий бруд, що я не знала, як на це реагувати. Я не очікувала такого, тому що я була у своєму оточенні, в якому абсолютно нормально ставляться до прийому антидепресантів, до того, щоб ходити до психолога, займатися своїм психічним здоров'ям. Тому зараз мене це надихнуло трошки на висвітлення цієї теми, але в моменті ти дуже сильно переживаєш і береш на себе всі ці слова.

Віка та Терен (фото: СТБ)

– З огляду на минуле, на ці ситуації, з якими ви були вимушені зіштовхнутися, які поради ви б дали дівчатам, в яких непрості часи або якісь проблеми?

– Мені важко давати поради всім дівчатам. Але є те, що я хотіла б порадити собі в минулому, те, що було б для мене цінним. Треба не боятися відмовлятися, говорити "ні" тому, що не близько тобі, що не близьке до твоїх цінностей. Що обов'язково знайдуться можливості, знайдуться люди, яким захочеться сказати "так". Тобто йти від того, що тобі не подобається. Обирати себе в найпершу чергу. І думати, як зробити своє життя кращим, змінювати простір навколо себе. На мою думку, це найголовніше.

– Що вас зараз надихає?

– Мене дуже надихають зараз люди. До мене почали приходити такі класні клієнти, вони мене підтримують. Подобається працювати, отримую зараз максимально багато натхнення від своєї роботи.

– А було таке, що до вас записувалися клієнти, яких цікавило не тату, яке ви їм зробите, а саме ваша участь в реаліті?

– Я взагалі була в шоці, бо люди приходили і одразу мені казали: "Не хвилюйся, я не буду тебе запитувати, хто переможе". І я була дуже вдячна. До мене приходять супер-лояльні люди, розуміючі, екологічні, максимально схожі на мене. Я би так само себе поводила. Бо треба розуміти, що мені не можна розголошувати цю інформацію.

– Вам писали чоловіки, кликали на побачення після "Холостяка"?

– Були такі чоловіки, але поки що не було такого повідомлення чи чоловіка, якому б я захотіла відповісти.

– Тобто зараз ваше серце все ще вільне?

Так.

Віка Клочко (фото: СТБ)

– А взагалі ви готові до нових стосунків?

– Зараз взагалі я фокусуюсь на своїй роботі, на своїй діяльності. Але моє серце вільне та відкрите для стосунків. Якщо станеться в моєму житті кохання, я буду тільки рада.

– До речі, Юстина Багай вже нам розповідала, що зараз вона не готова взагалі до стосунків, тому що вона хоче пропрацювати все, що в неї було на проєкті, розібратися в собі. А ви відчуваєте, що обпеклися на проекті?

– Так, так і сталося насправді. Суть в тому, що після самого проекту я пережила ці емоції, змогла якось стабілізувати свій стан, зрозуміти свої цілі, пріоритети, а потім виходять ефіри і ти заново переживаєш все це. І буває, звісно, що накриває. Того я повернулася в психотерапію, тому що до "Холостяка" з неї пішла. Розумію, що зараз мені потрібна більша опора.

– Щодо психотерапії. Спростуйте головний міф, який ви чули, про психологів.

– Вважаю, головний міф - це коли кажуть, що в психотерапію йдуть тільки психічно хворі. І це мене дуже бісить, тому що до психолога можна піти навіть просто щоб покращити якість свого життя, кинути шкідливі звички, просто попрацювати з запитами, з якими не виходить попрацювати самостійно. Це може бути не тільки про якісь травми, а просто про упередження про гроші, стосунки, життя в цілому. І коли ти їх позбуваєшся, жити стає набагато легше, цікавіше, без зайвої тривоги. Це не тільки для того, щоб вилікувати собі голову, не знаю, а для того, щоб покращити якість свого життя. Це дуже важлива тема.

Вікторія на проекті "Холостяк" (фото: СТБ)

– Ви сказали, що дивилися випуски "Холостяка", бачили всі випуски?

– Я подивилась тільки до 6 серії. Потім мені було боляче дивитися випуски, тому я припинила. Але я ще подивилась знайомство з батьками дівчат. Тому що мені взагалі було цікаво подивитися на родини дівчат. Я трошки переписувалась з мамою Насті Юзьвак, вона мені сподобалась, прикольна. А фінал я дивилась вже в TikTok уривками.

– Як вам рішення Терена у фіналі?

– Я не маю відношення до цього. Це його рішення і воно для нього правильне.

– А ви бачили когось в фіналі, окрім цих дівчат?

– Коли я була на проекті, я бачила себе в фіналі. А про інших дівчат я не думала.

– Чи могли б ви уявити знайомство з батьками Олександра, або його знайомство зі своїми батьками?

– Я могла собі це уявити, тому що коли я ще була на проекті, ми вже до цього готувались. Я зателефонувала своїм батькам на той момент, уже придумала, що я буду робити в своєму місті, куди я його поведу. Нас запитували редактори, і ми вже складали план. Я вже там емоційно підготувалась до цього. Знала, що мої батьки мене підтримують в цьому. Тому, так, я могла уявити. І тому мені було так боляче від розуміння того, що чоловік, який тобі подобається і кого ти хотіла з батьками познайомити, навіть не приїхав в твій день народження.

– З ким зараз з дівчат ви спілкуєтесь?

– З багатьма дівчатами. З Ілоною, до Вероніки я ходила на арт-терапію, зі Світланкою ми спілкуємось, з Настюшкою Юзьвак, з Юстинкою. Я не можу сказати, що ми постійно збираємось, дружимо, але ми переписуємося. Зараз такий етап, коли кожна переживає все це по-своєму. Але я вдячна дівчатам за знайомство з ними.

Віка з "Холостяка" відповіла, що думає про рішення Терена в фіналі (фото: СТБ)

– А є дівчата, з якими взагалі не спілкуєтесь і не хочете спілкуватися?

– Так, не хочу спілкуватися з Інною і Настею Анісімовою.

– Коли ви переглядали випуски з вашою участю, чи не було у вас бажання щось переграти або щось змінити?

– Ні, насправді я нічого б не змінювала. Мені здається, що все сталося так, як мало статися.

– А ви здогадувалися, що на бліцах дівчата будуть критикувати одна одну? Ви були вражені, коли дивилися випуски вже з позиції глядача?

– Частково я розуміла, що таке можливо. Але коли ти потім бачиш це в ефірі, це зовсім інші емоції. Тобто ти не можеш уявити емоції, які ти будеш переживати, коли ти це бачиш. Тому багато чого було для мене несподіванкою.

– На проекті ви сказали, що не хочете дітей, також ви про це писали в соцмережах. Що вам писали про це глядачі?

– Я отримувала фідбек і дуже-дуже різний. Була підтримка, але було й багато хейту. Писали багато всяких упереджень, мовляв, я просто не знайшла того самого чоловіка. Мене розсмішили такі коментарі. Я взагалі не думала, що таке ще існує, що так ще люди думають.

Віка Клочко зізналася, що їй писали глядачі (фото: СТБ)

– Ще бачила в коментарях, що у вас бажання прийти на проект нібито виникло через те, що ви хотіли піару, аби розкрутити свій бізнес і так далі. Вас це ображає?

– Я дуже багато разів казала свою позицію. У мене першочергова мотивація піти на шоу була в тому, що його головний герой - Олександр. І я заповнила анкету саме після того, як зрозуміла, хто саме головний герой. Він мені подобався. Звісно, я розуміла, що якщо я потраплю на проект, то багато людей дізнаються про мою творчість, про мою діяльність і, можливо, захочуть до мене прийти.

Але це тільки ймовірність. Я взагалі хвилювалася, що участь в проекті нашкодить моїй репутації. Тому я навіть не знаю, що на таке говорити. Люди думають тільки те, що в їхній голові, і це ніяк не пов'язане зі мною.

– Після фіналу та пост-шоу, де Інна та Терен розповіли про стосунки, їх іноді звинувачують у нещирості. На вашу думку, це може вплинути на їхнє спільне майбутнє?

– Це їхній вибір, і якщо їм так класно, то це супер. Я думаю, що може вплинути, тому що це впливає дуже сильно на емоційний стан, розхитує. Але дуже важливо абстрагуватись від коментарів, вчитись працювати з хейтом. Буде класно, якщо їм вдасться навпаки цей хейт вилити в те, щоб прокачати стосунки, ще більше зблизитись і ще більше розкрити своє почуття.

– Яку пораду ви собі б дали перед початком зйомок в "Холостяку"?

– Я дуже багато порад собі б дала. Найголовніша: роби все, що хочеш, будь з собою. І не хвилюйся.