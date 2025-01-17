Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком і нарвалася на "компліменти" (фото)

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, яка нещодавно зробила заяву про долю гурту, показала фото з шикарного відпочинку на гірськолижному курорті. До слова, на знімках засвітився і її чоловік Валерій (Вал) Бебко, який під час повномасштабної війни живе за кордоном.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Співачка показала, як вони всією сім'єю катаються на лижах у засніжених горах. На фото можна побачити сина Саніної - 9-річного Данила, якого вона нечасто виставляє у своєму блозі. Судячи з усього, він уже давно став на лижі і дуже добре катається.
Юлія Саніна з сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Також Юлія Саніна вперше за довгий час показала спільне фото з чоловіком, продюсером і гітаристом Валерієм Бебко. Зазначимо, що чоловік виїхав з України вже після початку повномасштабного вторгнення і живе з сином за кордоном.
Співачка насолоджується зимовим відпочинком на фоні розкішних пейзажів. Де саме вона проводить відпустку з сім'єю, фронтвумен The Hardkiss не уточнила.
Юлія Саніна показала фото з розкішного відпочинку (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Фоловери популярної співачки одразу ж почали коментувати її публікацію. Деякі підкреслили, що не всі можуть дозволити собі таку розкіш, як відпочинок за кордоном під час війни, а тим паче всією сім'єю:
Чоловік Саніної, продюсер і гітарист Валерій Бебко давно не показувався в Україні. Через це навіть почали ширитися чутки, що пара на межі розлучення.
У травні 2024 року Саніну "застукали" з іншим чоловіком. Їх підловив блогер Ніколас Карма, який знімає короткі відео про вартість луків.
Однак пізніше представник групи заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.
Судячи з усього, Бебко міг виїхати з України перед пісенним конкурсом "Євробачення-2023", де його дружина була ведучою. Вона повернулася додому, а він - ні.
Востаннє музикант публікував фото з Лос-Анджелеса (США) в жовтні 2024 року, де був виступ The Hardkiss.
Юлія Саніна та Валерій Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)