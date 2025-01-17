Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком і нарвалася на "компліменти" (фото)

Співачка показала, як вони всією сім'єю катаються на лижах у засніжених горах. На фото можна побачити сина Саніної - 9-річного Данила, якого вона нечасто виставляє у своєму блозі. Судячи з усього, він уже давно став на лижі і дуже добре катається.

Юлія Саніна з сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Також Юлія Саніна вперше за довгий час показала спільне фото з чоловіком, продюсером і гітаристом Валерієм Бебко. Зазначимо, що чоловік виїхав з України вже після початку повномасштабного вторгнення і живе з сином за кордоном.

Саніна і Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Співачка насолоджується зимовим відпочинком на фоні розкішних пейзажів. Де саме вона проводить відпустку з сім'єю, фронтвумен The Hardkiss не уточнила.

Юлія Саніна показала фото з розкішного відпочинку (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Як відреагували в мережі

Фоловери популярної співачки одразу ж почали коментувати її публікацію. Деякі підкреслили, що не всі можуть дозволити собі таку розкіш, як відпочинок за кордоном під час війни, а тим паче всією сім'єю:

"Не всі сім'ї можуть собі дозволити розкіш бути на відпочинку за кордоном повною сім'єю"

"100%. Уже б не виставляла свого "ухилянта"

"Ви не правильно зрозуміли! Це старі фотографії! Як чоловік поїде за кордон?"

"Все там правильно. Чоловік виїхав за кордон перед війною і не повернувся"

"На мою думку, ви робите помилку. Градус напруги суспільства занадто високий, можна обнулити кар'єру в Україні необережними кроками".

Де під час війни живе чоловік Саніної та що відомо про їхні стосунки

Чоловік Саніної, продюсер і гітарист Валерій Бебко давно не показувався в Україні. Через це навіть почали ширитися чутки, що пара на межі розлучення.

У травні 2024 року Саніну "застукали" з іншим чоловіком. Їх підловив блогер Ніколас Карма, який знімає короткі відео про вартість луків.

Однак пізніше представник групи заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Судячи з усього, Бебко міг виїхати з України перед пісенним конкурсом "Євробачення-2023", де його дружина була ведучою. Вона повернулася додому, а він - ні.

Востаннє музикант публікував фото з Лос-Анджелеса (США) в жовтні 2024 року, де був виступ The Hardkiss.

Юлія Саніна та Валерій Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)