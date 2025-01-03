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Юлія Саніна несподівано показалася з 9-річним сином, але не в Україні

П'ятниця 03 січня 2025 13:15
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Юлія Саніна несподівано показалася з 9-річним сином, але не в Україні Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Катерина Собкова

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вперше за довгий час показала свого сина Данила.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Щоправда, співачка продемонструвала світлини з дитиною не в Україні, а за кордоном, де, найімовірніше, вона живе під час повномасштабної війни зі своїм батьком Валерієм Бебком.

"Madrid Holidays (Канікули в Мадриді - ред.)", - підписала вона фото з 9-річним хлопчиком.

На атмосферних світлинах Саніна разом із сином прогулялася вуличками Мадрида, прикрашених у новорічній тематиці, а також зайшла на святковий ярмарок і скуштувала солодку вату.

Юлія Саніна несподівано показалася з 9-річним сином, але не в Україні

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

На одному з фото вона позує зі своїм сином, якого рідко показує в мережі. Втім, обличчя дитини фронтвумен гурту The Hardkiss вирішила цього разу не показувати. На іншому знімку Саніна з сином сфотографовані зі спини.

Юлія Саніна несподівано показалася з 9-річним сином, але не в Україні

Юлія Саніна несподівано показалася з 9-річним сином, але не в Україні

Саніна прогулялася із сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Зазначимо, що востаннє Саніна публікувала фото з дитиною влітку 2024 року.

Як відреагували в мережі

Підписники артистки тут же почали коментувати її нову публікацію, зазначивши, що її син Данило помітно підріс:

  • "Wow! З новим роком! Погодка неймовірна!" - написала співачка Джамала.
  • "З новим роком! Всім привіт" - зазначила alyona alyona
  • "Син уже такий великий. Як час летить"
  • "Які красиві та щасливі"
  • "Малий так швидко вимахав. Час швидко летить".

Юлія Саніна несподівано показалася з 9-річним сином, але не в Україні

Юлія Саніна із сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Де під час війни живе чоловік і дитина Саніної

Як відомо, у період повномасштабної війни Юлія Саніна презентувала оновлену концертну програму, яка проходить в українських містах без інших учасників гурту The Hardkiss, зокрема й без її чоловіка.

Чоловік Саніної, продюсер і гітарист Валерій Бебко давно не показувався в Україні. Через це навіть почали ширитися чутки, що артисти на межі розлучення. Представник гурту тоді заявив, що ці відомості не відповідають дійсності.

Судячи з усього, Бебко міг покинути Україну перед конкурсом Євробачення-2023, де його дружина була ведучою. Вона повернулася додому, а він - ні.

Востаннє музикант публікував фото з Лос-Анджелеса (США) в жовтні 2024 року, де був виступ The Hardkiss. До цього він публікував знімки із сином з сином Данилом і розповідав, що пише новий трек, перебуваючи "в дорозі".

Юлія Саніна несподівано показалася з 9-річним сином, але не в Україні

Юлія Саніна та Валерій Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Раніше The Hardkiss випустили кліп, присвячений українським енергетикам.

Також Юрій Горбунов сказав усе, що думає про Олега Винника та Влада Яму.

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