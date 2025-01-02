Горбунов сказав все, що думає про Олега Винника і Влада Яму
Популярний український ведучий і продюсер Юрій Горбунов висловився про зірок-втікачів Олега Винника і Влада Яму, з якими до цього багато працював в рамках різних шоу на 1+1 та під час зйомок фільмів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Горбунова YouTube-проєкту "Наодинці".
За словами шоумена, його екс-колеги зробили свій вибір і повинні нести за нього відповідальність.
Також Юрій запевнив, що якби Яма і Винник звернулися до нього за допомогою чи порадами - він точно не відгукнувся би.
"Влада я бачив востаннє до війни. Під час повномасштабного вторгнення ми всі знаємо, що він за кордоном. І давати йому якісь поради я не збирався б, якби він навіть у мене їх і запитував. Чи я його засуджую? У кожного є своя правда. Він на будь-який закид може відповісти, що він має оберігати свою родину й відвезти їх у безпечне місце. А що я йому можу казати?” - сказав Горбунов.
Юрій Горбунов не схвалює вибір Винника та Ями (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)
Виннику, говорить ведучий, він також “жодних порад не давав" і “не збирається”.
“У кожного своя правда й кожен сам обирає, як йому діяти в тих чи інших обставинах", - додав Горбунов.
Зазначимо, що Влад Яма проживає у США. Він виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Екс-суддя “Танців з зірками” працює хореографом у в одній зі студій в Маямі, а також виступає на весіллях.
Олег Винник виїхав до Німеччини. Нещодавно співак навіть анонсував перший з початку вторгнення концерт. Він мав відбутися у Польщі. Однак через деякий час колишня зірка українського шоу-бізу скасував виступ, бо на його дійство ніхто не купував квитки.
Раніше Горбунов розповів невідомі подробиці особистого життя Олександра Пономарьова.
Нагадаємо, нещодавно відомий співак пригадав, про що його попросив Волошин задовго до втечі з України.