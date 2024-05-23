"Хто це з нею": Саніну помітили з чоловіком, але це не її обранець
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна "засвітилася" у новому відео блогера Ніколаса Карми. І артистка зацікавила мережу не тільки вартістю свого вбрання, а ще й тим, що поруч із нею був чоловік, але не її обранець Валерій Бебко.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке Карма розмістив у TikTok.
Саніна заінтригувала мережу
Так, нині артистка гастролює Україною. І Карма "підловив" її у Києві. Саніна йшла набережною, коли до неї підбіг блогер.
І в кадр потрапила не тільки співачка. Поруч із нею йшов чоловік, якого одразу помітили користувачі.
Саніна "засвітилася" у відео Карми (скріншоти)
"А хто це з нею на початку, чоловік?" - почали питати юзери.
Інші ж коментатори намагалися вгадати, з ким саме гуляла Саніна. Не обійшлося навіть про жартів щодо того, що поруч зі співачкою був танцюрист-втікач Влад Яма.
Також користувачі висунули версії про те, що артистка "засвітилася" або зі своїм стилістом Славою Чайкою, або ж з перукарем В'ячеславом Дацюком.
Саніна та її чоловік Вал (колаж: РБК-Україна)
Також юзери почали цікавитися, де зараз чоловік Саніної - гітарист Валерій Бебко. На думку коментаторів, він і досі може перебувати за кордоном.
Реакція мережі (скріншоти)
На тлі чуток про розлучення та "зникнення" чоловіка Саніної з соцмереж, фани висувають чимало версій. Одні засуджують, інші ж не беруться оцінювати - думки розділилися.
До слова, раніше стало відомо, що Усик зніметься у голлівудському фільмі разом зі "Скелею" Джонсоном.
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