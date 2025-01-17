Юлия Санина впервые за долгое время показалась с мужем и нарвалась на "комплименты" (фото)

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно сделала заявление о судьбе группы, показала фото с шикарного отдыха на горнолыжном курорте. К слову, на снимках засветился и ее муж Валерий (Вал) Бебко, который во время полномасштабной войны живет за границей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Певица показала, как они всей семьей катаются на лыжах в заснеженных горах. На фото можно увидеть сына Саниной - 9-летнего Даниила, которого она нечасто выставляет в своем блоге. Судя по всему, он уже давно стал на лыжи и очень хорошо катается.
Юлия Санина с сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Также Юлия Санина впервые за долгое время показала совместное фото с мужем, продюсером и гитаристом Валерием Бебко. Отметим, что мужчины выехал из Украины уже после начала полномасштабного вторжения и живет с сыном за границей.
Певица наслаждается зимним отдыхом на фоне роскошных пейзажей. Где именно она проводит отпуск с семьей, фронтвумен The Hardkiss не уточнила.
Юлия Санина показала фото с роскошного отдыха (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Фолловеры популярной певицы тут же принялись комментировать ее публикацию. Некоторые подчеркнули, что не все могут позволить себе такую роскошь, как отдых за границей во время войны, а тем более всей семьей:
Муж Саниной, продюсер и гитарист Валерий Бебко давно не показывался в Украине. Из-за этого даже начали распространяться слухи, что пара на грани развода.
В мае 2024 года Санину "застукали" с другим мужчиной. Их подловил блогер Николас Карма, который снимает короткие видео о стоимости луков.
Однако позже представитель группы заявил, что эта информация не соответствует действительности.
Судя по всему, Бебко мог выехать из Украины перед песенным конкурсом "Евровидение-2023", где его жена была ведущей. Она вернулась домой, а он - нет.
В последний раз музыкант публиковал фото из Лос-Анджелеса (США) в октябре 2024 года, где было выступление The Hardkiss.
Юлия Санина и Валерий Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)