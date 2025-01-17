Юлия Санина впервые за долгое время показалась с мужем и нарвалась на "комплименты" (фото)

Певица показала, как они всей семьей катаются на лыжах в заснеженных горах. На фото можно увидеть сына Саниной - 9-летнего Даниила, которого она нечасто выставляет в своем блоге. Судя по всему, он уже давно стал на лыжи и очень хорошо катается.

Юлия Санина с сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Также Юлия Санина впервые за долгое время показала совместное фото с мужем, продюсером и гитаристом Валерием Бебко. Отметим, что мужчины выехал из Украины уже после начала полномасштабного вторжения и живет с сыном за границей.

Санина и Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Певица наслаждается зимним отдыхом на фоне роскошных пейзажей. Где именно она проводит отпуск с семьей, фронтвумен The Hardkiss не уточнила.

Юлия Санина показала фото с роскошного отдыха (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярной певицы тут же принялись комментировать ее публикацию. Некоторые подчеркнули, что не все могут позволить себе такую роскошь, как отдых за границей во время войны, а тем более всей семьей:

"Не все семьи могут себе позволить роскошь быть на отдыхе за границей полной семьей"

"100%. Уже б не выставляла своего "ухилянта"

"Вы не правильно поняли! Это старые фотографии! Как муж уедет за границу?"

"Все там правильно. Муж выехал за границу перед войной и не вернулся"

"По моему мнению, вы совершаете ошибку. Градус напряжения общества слишком высок, можно обнулить карьеру в Украине неосторожными шагами".

Где во время войны живет муж Саниной и что известно про их отношения

Муж Саниной, продюсер и гитарист Валерий Бебко давно не показывался в Украине. Из-за этого даже начали распространяться слухи, что пара на грани развода.

В мае 2024 года Санину "застукали" с другим мужчиной. Их подловил блогер Николас Карма, который снимает короткие видео о стоимости луков.

Однако позже представитель группы заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Судя по всему, Бебко мог выехать из Украины перед песенным конкурсом "Евровидение-2023", где его жена была ведущей. Она вернулась домой, а он - нет.

В последний раз музыкант публиковал фото из Лос-Анджелеса (США) в октябре 2024 года, где было выступление The Hardkiss.

Юлия Санина и Валерий Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)