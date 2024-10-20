Йога чи пілатес: в чому різниця та які тренування краще обрати для себе

Йога та пілатес - це тренування з низьким навантаженням, які зосереджені на використанні опору ваги тіла. Обидва тренування можуть покращити загальний стан здоров’я, але варто обрати для себе найкращий.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка відмінність між тренуваннями та які є недоліки.

Що варто знати про пілатес

Пілатес зосереджується на невеликих рухах, які вимагають використання важливих стабілізуючих м’язів спини та пресу. Велика увага приділяється починанню кожної вправи з контрольованого дихання, яке ініціює скорочення м’язів.

Такі вправи можна виконувати на килимку або на спеціальному обладнанні, оскільки для опору використовуються лише пружини, важелі та вага тіла.

Тренування може бути корисним для тих, хто має такі захворювання:

артрит

травми суглобів

болі в спині

Пілатес (фото: Freepik)

Пілатес може бути корисним для людей похилого віку або тих, хто відновлюється після травми, завдяки вправам із легким навантаженням. Існує багато форм пілатесу. Основна відмінність між ними полягає в типі використовуваного обладнання.

Користь йоги

Уважність і глибоке дихання є ключовими рисами йоги. Вона поєднує в собі фізичну активність і зосередженість. Це покращує усвідомлення дихання та енергії.

Крім фізичних і психічних переваг, відомо, що йога також позитивно впливає на:

занепокоєння

депресію

розсіяний склероз

артрит

гіпертоні.

хронічний біль

Йога (фото: Freepik)

Тренування зосереджуються на правильному використанні дихання під час вправ. Багато видів йоги вимагають значної гнучкості та рухливості суглобів, особливо хребта, стегон і зап’ясть.

Йога може допомогти поглибити практику медитації, покращити гнучкість і поставу.

Дослідження показують, що часті заняття з йоги перед сном можуть допомогти налаштуватися на правильний настрій і підготуватись до міцного сну.

Яка різниця

Різниця між йогою і пілатесом полягає в дихальній техніці. У пілатес дихання використовується для того, щоб живити м'язи киснем, а в йозі до цього додається ще й можливість керувати своїм тілом.

Вправи йоги вимагають осмислення, розуміння та концентрування на собі.

Вибираючи заняття йогою, потрібно бути готовим до роботи над собою та того, що треба вчитися керувати своїми силами та емоціями, і досягати позитивного настрою і заспокоєння.

Тоді як основу пілатесу становить саме фізичний стан людини, робота за цією програмою ведеться над пресом і м'язами спини.