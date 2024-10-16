6 помилок під час тренування, які шкодять організму після 50 років

Регулярні фізичні вправи необхідні, щоб організм був здоровим та сильним. Однак, люди старше 50 років можуть допускати помилки під час тренування, які будить тільки шкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Уникнення розминки перед тренуванням

Тренер Ронні Гарсія розповів, що п ропуск належної розминки підвищує ризик розтягнення м’язів або травм. Все тому, що з віком гнучкість тіла та кровообіг зменшуються.

Завжди виконуйте розминку перед тим, як переходити до основного тренування. Присвятіть час динамічній розминці з легкими аеробними вправами та динамічними розтяжками.

Навантажуєте суглоби

Вправи з сильним навантаженням, такі як бурпі та біг по твердій поверхні дуже корисні. Однак, будьте обережні, адже вони також можуть створити надмірне навантаження на суглоби.

Краще обирати вправи з незначним навантаженням, такі як їзда на велосипеді, плавання або вправи на еліптичному тренажері.

Неправильна постава

Неправильна форма та постава під час вправ можуть спричинити навантаження на хребет і суглоби, що призведе до потенційних травм.

Якщо ви сумніваєтеся, то варто працювати з особистим тренером.

Надмірно тренуєтесь

Напруження тіла до межі не прискорить ваш прогрес.

"Надмірне тренування без належного відпочинку може призвести до втоми, підвищеного ризику травм і навіть ослаблення імунної системи", - зазначив тренер.

Гарсія наголошує на важливості відпочивати та відновлюватися, а також завжди бути в гармонії зі своїм тілом. У дні відпочинку подумайте про медитацію, легку розтяжку або вправи йоги. Так ваше тіло зможе відновитись.

Велика зосередженість на певних рухах

Дуже легко зосередитися на ізолюючих вправах, таких як згинання біцепса та інших. Хоча ці типи вправ мають місце в тренуваннях, але увага повинна бути зосереджена на складних рухах, які навантажують численні м’язи та суглоби.

Обов’язково включайте важкі рухи, такі як присідання або варіанти станової тяги, які навантажують хребет вертикально. Вони забезпечують найбільшу користь для кісток, м’язів і підвищують продуктивність.

Пропуск тренувань

Найгірше, що ви можете зробити, це взагалі пропустити вправи.

Короткі прогулянки, кардіотренажери, підйом по сходах та інші види діяльності варті зусиль, навіть якщо силові тренування, йога та інші методи не підходять.