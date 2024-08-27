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Кардіолог назвала вправи, які корисні для серця та судин

Вівторок 27 серпня 2024 17:01
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Кардіолог назвала вправи, які корисні для серця та судин Які вправи корисні для серця (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Турбота про серце - це важлива частина підтримки міцного здоров’я та високої якості життя. Від здорового серця залежить не тільки те, чи зможете ви активно й весело жити, а й довголіття в цілому. Є певні вправи, які будуть лише сприяти цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

За даними Американської кардіологічної асоціації (AHA), кожна доросла людина повинна виконувати аеробні вправи помірної інтенсивності протягом мінімум 150 хвилин щотижня.

Кардіолог Мері Бренч розповіла, що регулярні фізичні вправи - чудовий спосіб запобігти хворобам серця.

Біг

Біг для деяких людей може бути шкідливим для суглобів. Швидка ходьба є чудовою альтернативою.

Біг і ходьба збільшують частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, забезпечуючи кондиціонування серцево-судинної системи.

Після хорошої пробіжки або ходьби пульс і артеріальний тиск знижуються, але ендорфіни збільшуються. Чергування бігу з ходьбою - чудовий спосіб випробувати своє тіло.

Кардіолог назвала вправи, які корисні для серця та судинБіг корисний для серця (фото: Freepik)

Плавання

Басейн призначений не лише для того, щоб охолодитися в спекотний літній день. Плавання може забезпечити чудове тренування серцево-судинної системи.

Прохолодна вода підтримує температуру вашого тіла, але частота серцевих скорочень і артеріальний тиск все одно збільшуються, сприяючи користі для серця.

Крім того, опір у воді також опрацьовує м’язи.

Кардіолог назвала вправи, які корисні для серця та судин

Плавання (фото: Freepik)

Танці

Танці - чудовий спосіб тренування, оскільки ними зручно займатися у себе вдома чи в студії.

Також танці під час прибирання - чудовий спосіб спалити калорії після їжі.

Кардіолог назвала вправи, які корисні для серця та судинТанці (фото: eatthis.com)

Йога і медитація

Регулярні заняття йогою не лише корисні для зняття стресу, а також можуть бути видатним кардіотренуванням і спалювачем калорій.

Йога та медитація - це види вправ, які можуть допомогти збалансувати тіло, душу та розум.

Кардіолог назвала вправи, які корисні для серця та судинЙога корисна для серця (фото: Freepik)

Раніше ми повідомляли про 5 вправ на сходах для струнких стегон, пружних сідниць та спалення калорій.

Також ми писали, плавання чи біг допомагає схуднути.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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