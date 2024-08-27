Кардіолог назвала вправи, які корисні для серця та судин

Турбота про серце - це важлива частина підтримки міцного здоров’я та високої якості життя. Від здорового серця залежить не тільки те, чи зможете ви активно й весело жити, а й довголіття в цілому. Є певні вправи, які будуть лише сприяти цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

За даними Американської кардіологічної асоціації (AHA), кожна доросла людина повинна виконувати аеробні вправи помірної інтенсивності протягом мінімум 150 хвилин щотижня.

Кардіолог Мері Бренч розповіла, що регулярні фізичні вправи - чудовий спосіб запобігти хворобам серця.

Біг

Біг для деяких людей може бути шкідливим для суглобів. Швидка ходьба є чудовою альтернативою.

Біг і ходьба збільшують частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, забезпечуючи кондиціонування серцево-судинної системи.

Після хорошої пробіжки або ходьби пульс і артеріальний тиск знижуються, але ендорфіни збільшуються. Чергування бігу з ходьбою - чудовий спосіб випробувати своє тіло.

Біг корисний для серця (фото: Freepik)

Плавання

Басейн призначений не лише для того, щоб охолодитися в спекотний літній день. Плавання може забезпечити чудове тренування серцево-судинної системи.

Прохолодна вода підтримує температуру вашого тіла, але частота серцевих скорочень і артеріальний тиск все одно збільшуються, сприяючи користі для серця.

Крім того, опір у воді також опрацьовує м’язи.

Плавання (фото: Freepik)

Танці

Танці - чудовий спосіб тренування, оскільки ними зручно займатися у себе вдома чи в студії.

Також танці під час прибирання - чудовий спосіб спалити калорії після їжі.

Танці (фото: eatthis.com)

Йога і медитація

Регулярні заняття йогою не лише корисні для зняття стресу, а також можуть бути видатним кардіотренуванням і спалювачем калорій.

Йога та медитація - це види вправ, які можуть допомогти збалансувати тіло, душу та розум.