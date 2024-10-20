Йога или пилатес: в чем разница и какие тренировки лучше выбрать для себя

Йога и пилатес - это тренировки с низкой нагрузкой, которые сосредоточены на использовании сопротивления весу тела. Обе тренировки могут улучшить общее состояние здоровья, но следует выбрать для себя наилучшее.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая разница между тренировками и какие есть недостатки.

Что следует знать о пилатес

Пилатес сосредотачивается на небольших движениях, требующих использования важных стабилизирующих мышц спины и пресса. Большое внимание уделяется начинанию каждого упражнения с контролируемого дыхания, которое инициирует сокращение мышц.

Такие упражнения можно выполнять на коврике или специальном оборудовании, поскольку для сопротивления используются только пружины, рычаги и вес тела.

Тренировка может быть полезна тем, кто имеет такие заболевания:

артрит

травмы суставов

боли в спине

Пилатес (фото: Freepik)

Пилатес может быть полезен для пожилых людей или тех, кто восстанавливается после травмы, благодаря упражнениям с легкой нагрузкой. Существует много форм пилатеса. Основное отличие между ними заключается в типе используемого оборудования.

Польза йоги

Внимательность и глубочайшее дыхание являются главными чертами йоги. Она объединяет в себе физическую активность и сосредоточенность. Это улучшает осознание дыхания и энергии.

Помимо физических и психических преимуществ, известно, что йога также оказывает положительное влияние на:

беспокойство

депрессию

рассеянный склероз

артрит

гипертонию

хронический боль

Йога (фото: Freepik)

Тренировки сосредотачиваются на правильном использовании дыхания во время упражнений. Многие виды йоги требуют значительной гибкости и подвижности суставов, особенно позвоночника, бедер и запястий.

Йога может помочь углубить практику медитации, улучшить гибкость и осанку.

Исследования показывают, что частые занятия йогой перед сном могут помочь настроиться на правильное настроение и подготовиться к крепкому сну.

Какая разница

Разница между йогой и пилатесом заключается в дыхательной технике. В пилатесе дыхание используется для того, чтобы питать мышцы кислородом, а в йоге к этому добавляется еще и возможность управлять своим телом.

Упражнения йоги требуют осмысления, понимания и концентрации на себе.

Выбирая занятия йогой, нужно быть готовым к работе над собой и тому, что нужно учиться управлять своими силами и эмоциями, и добиваться положительного настроения и успокоения.

В то время как основу пилатеса составляет именно физическое состояние человека, работа по этой программе ведется над прессом и мышцами спины.