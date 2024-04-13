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Ситуація критична. Деякі птахи не можуть гніздуватись в Україні, зоологи б'ють на сполох

Субота 13 квітня 2024 07:40
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Ситуація критична. Деякі птахи не можуть гніздуватись в Україні, зоологи б'ють на сполох Війна відлякує птахів із території України (фото: Facebook/Національного природного парку "Тузлівські лимани")
Автор: Василина Копитко

Воєнні дії відлякують птахів від території Національного парку під Одесою й вони не там не гніздуються. Зоологи стурбовані подальшою долею пернатих.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного природного парку "Тузлівські лимани" у Facebook.

Птахи можуть втратити свої домівки

"Ворог вбиває не тільки наших людей, культурне та природне середовище. Серед постраждалих і птахи, нічні чаплі - квакви та малі чепури. Ці птахи з великої родини чаплевих. Торік вони змогли гніздитися у національному природному парку "Тузлівські лимани", сформувавши невеличку колонію на деревах гледичії. Але під кінець сезону гніздування вони були змушені покинути свої місця через воєнні дії", - кажуть у нацпарку.

Також зазначається, що птахи торік восени відлетіли до Африки, а зараз вже повернулись в Україну.

"В 2023 році, попри відсутність фактору неспокою від рекреантів, цих птахів налякали багаточисельні вибухи та інші неприродні шуми війни", - пояснюють зоологи.

Зараз ці птахи з'являються на мілководдях лиманів, на піщаному пересипі, прилітаючи з далекої Африки. Але їх звичайне місце гніздування зараз зайняте війною і, ймовірно, їм не буде де жити та виводити пташенят.

Ситуація критична. Деякі птахи не можуть гніздуватись в Україні, зоологи б'ють на сполохСитуація критична. Деякі птахи не можуть гніздуватись в Україні, зоологи б'ють на сполохКвак (фото: Facebook/Національного природного парку "Тузлівські лимани")

"В Україні квак і мала чепура - це гніздові, перелітні птахи, а подекуди квак, наприклад, зимуючий вид у пониззях Дністра. Через Тузлівські лимани завжди пролягала частка їх міграційних шляхів. Але зараз невідомо - сформують вони колонію для гніздування чи ні", - кажуть працівники нацпарку.

Харчуються кваки та малі чепури в нацпарку переважно невеликою рибою, жабами, водними комахами та їхніми личинками.

"Кваки, хоч і досить компанійські птахи, проте полюють зазвичай поодиноко. Але мала чепура полюбляє полювати невеличкими групками", - говорять зоологи.

Ситуація критична. Деякі птахи не можуть гніздуватись в Україні, зоологи б'ють на сполохМала чепура (фото: Facebook/Національного природного парку "Тузлівські лимани")

Раніше ми писали про те, що через війну у Чорному морі масово гинуть дельфіни.

Читайте також про те, що на Тузлівські лимани повернулась зграя рожевих фламінго.

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Тузловские лиманы Птахи
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