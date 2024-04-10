Тільки за березень 130 особин. У Чорному морі через війну масово гинуть дельфіни (фото)
У березні 2024 року загинуло багато дельфінів у бухтах Севастополя - їх викидало на різні береги окупованого Криму. Серед виявлених були і контужені тварини з симптомами ураження сонарами. Серед загиблих дельфінів багато особин виду білобочка.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного природного парку Тузлівські лимани у Facebook.
Масова загибель дельфінів
Працівники нацпарку раніше вже повідомляли, що до одеських берегів і берегів Болгарії також викинуло китоподібних - азовок, які загинули від війни в окупованих ворогом водах Чорного моря.
"Зараз ми отримали жахливу інформацію про масштабну загибель дельфінів - ще 130 особин і це тільки за березень 2024 року. Їх тіла знайшли біля різних берегів Краснодарського краю - Сочі, Новоросійська та інші. Також є підтверджені знахідки декілька загиблих, яких викинуло на береги Болгарії", - йдеться у повідомленні.
Зоологи зазначають, що така жахлива ситуація з дельфінами тільки за березень є підтвердженням того факту, що активність ворожих сонарів субмарин і надводних човнів у частині Чорного моря біля Криму, Новоросійська і Сочі - є головною причиною гибелі рідкісних чорноморських китоподібних.
Через війну гине багато дельфінів (фото: Facebook/Національного природного парку "Тузлівські лимани")
"Військовий флот РФ зосереджений у тих водах і постійно чатує, використовуючи сонарні пристрої, які вбивають морських ссавців. Раніше викиди дельфінів на берег у березні були дуже рідкісним явищем. За нашими оцінками, реальна кількість загиблих у 2024 році складає вже декілька тисяч тварин, з урахуванням того факту, що море викидає тільки 5% загиблих тіл", - наголошують працівники нацпарку.
Нагадаємо, що у перші пів року великої війни була жахлива масова загибель китоподібних - їх викидало сотнями на різні чорноморські береги. З середини 2022 року вже немає ворожої воєнної надводної і підводної навали в акваторії Північно-Західної частини моря біля берегів національного природного парку "Тузлівські лимани".
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