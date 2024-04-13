Ситуация критическая. Некоторые птицы не могут гнездиться в Украине, зоологи бьют тревогу

Военные действия отпугивают птиц от территории Национального парка под Одессой и они там не гнездятся. Зоологи обеспокоены дальнейшей судьбой пернатых.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Facebook.

Птицы могут потерять свои дома

"Враг убивает не только наших людей, культурную и природную среду. Среди пострадавших и птицы, ночные цапли - кваквы и чепура-нужда. Эти птицы из большой семьи цаплевых. В прошлом году они смогли гнездиться в национальном природном парке "Тузловские лиманы", сформировал колонию на деревьях. Но к концу сезона гнездования они были вынуждены покинуть свои места из-за военных действий", - говорят в нацпарке.

Также отмечается, что птицы осенью прошлого года улетели в Африку, а сейчас уже вернулись в Украину.

"В 2023 году, несмотря на отсутствие фактора беспокойства от рекреантов, этих птиц испугали многочисленные взрывы и другие неестественные шумы войны", - объясняют зоологи.

Сейчас эти птицы появляются на мелководьях лиманов, на песчаной сыпи, прилетая из далекой Африки. Но их обычное место гнездования сейчас занято войной и, вероятно, им негде будет жить и выводить птенцов.

Кваквы (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

"В Украине кваквы и чепура-нужда - это гнездовые, перелетные птицы, а кое-где кваквы, например, зимующий вид в низовьях Днестра. Через Тузловские лиманы всегда пролегала доля их миграционных путей. Но сейчас неизвестно - сформируют ли они колонию для гнездования или нет", - говорят работники нацпарка.

Питаются кваквы и чепура-нужда в нацпарке преимущественно небольшой рыбой, лягушками, водными насекомыми и их личинками.

"Кваквы, хоть и довольно компанейские птицы, однако охотятся обычно в одиночку. Но чепура-нужда любит охотиться небольшими группками", - говорят зоологи.

Малая цапля или чепура-нужда (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")