В Україну повернулась зграя рожевих фламінго: де вони можуть жити під час війни (фото)

В Україну, попри війну та регулярні ворожі обстріли, повернулась зграя рожевих фламінго. Вони можуть оселитися в національному природньому парку "Тузлівські лимани" в Одеській області.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нацпарку у Facebook розповідає, що відомо про цих птахів та їхні спроби сформувати колонію в Україні.

Як фламінго проводили "дорозвідку"

За словами керівника науково-дослідного відділу національного природного парку Івана Русєва, нещодавно до "Тузлівських лиманів" прилетіли декілька рожевих фламінго - у розвідку.

"Ймовірно "дорозвідка" пройшла успішно, тому що днями зграя рожевих родзинок з Півдня - поповнилась на 58 особин", - наголошується у дописі.

Рожеві фламінго в Україні (фото: facebook.com/Національний природний парк "Тузлівські лимани")

Що птахи роблять зараз

Зазначається, що нині птахи:

"досліджують" острівні системи у нацпарку

проводять "рекогностування" (щоб оцінити можливість гніздування у 2024 році)

"Рівень води в лиманах зараз високий і такі безпечні для гніздування острови в заповідній зоні нацпарку є. Але кожного дня для фламінго є ризики від війни, оскільки птахи дуже чутливі", - розповів науковець.

Йдеться про те, що за умови високого шумового навантаження й "фактору неспокою" ці птахи не зможуть "відтворитися".

Де можуть мешкати птахи (фото: facebook.com/Національний природний парк "Тузлівські лимани")

Попередній досвід формування колонії

Русєв розповів, що раніше - у 2017 році - фламінго вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк (неподалік Криму).

Тоді птахам вдалося вивести всього лиш трьох пташенят, однак подальша їхня доля - невідома.

Згодом птахи-"розвідники" великою зграєю з'явилися в Україні у 2021 році.

"У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері Туз була загибель великої кількості пташенят і дорослих птахів. І ми тоді прогнозували, що вони скоро обов'язково загніздяться в Україні", - уточнив дослідник.

24 квітня 2023 року птахи знову з'явились у нацпарку. У травні вони обрали місце для гніздування - на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка.

"Але там гніздування було невдалим: постійно з'являлися дітлахи, вночі - браконьєри, багато свійських собак. Все це, попри збудовані птахами 270 гнізд, змусило їх залишити це небезпечне місце", - розповів експерт.

Територія нацпарку (фото: facebook.com/Національний природний парк "Тузлівські лимани")

Кільцювання пташенят фламінго

Наприкінці червня 2023 року рожеві фламінго загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку - на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей.

"Працівникам нацпарку та його друзям вдалося провести захід з кільцювання пташенят. В цьому нам допомогли Українське товариство охорони птахів та Український Центр кільцювання птахів", - уточнив Русєв.

Він наголосив, що це - великий успіх, адже "тузлівські" фламінго під час війни вивели 192 пташенят.

"Доречі, серед дорослих були птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії", - підсумував фахівець.