Їх носять Кароль та світові зірки. Дизайнерка Магдич відповіла, чому її вишиванки так багато коштують

Відома українська дизайнерка Юлія Магдич, яка випускає під власним брендом дизайнерські вишиванки, сукні та інший одяг, дуже популярна не тільки в нашій країні, а ще й за кордоном. Вбрання від неї носять Тіна Кароль, Ірина Білик, Катерина Кухар, Джамала, Катя Осадча та навіть зірка "Пліткарки" Келлі Разерфорд. Втім, одяг дуже недешевий.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю на шоу "Розмова" Магдич пояснила, чому її вишиванки так багато коштують.

"Дуже багато українських дизайнерів, вони "дизайнують" не для бізнесу, а для того, щоб мати місце в суспільстві. Скажімо так, для мене це в першу чергу бізнес, тому що в мене велика команда і я прекрасно розумію, що якщо я виходжу в мас-маркет з одним товаром - то це не бізнес", - зазначила дизайнерка.

За її словами, магазин з вишиванками, який буде працювати як мас-маркет, "ніколи не виживе". Для цього потрібно чимало інвестувати, додавати інший одяг, а також взуття та сумки, робити повну лінійку.

"Наші вишиванки, чому вони такі дорогі: там дуже багато стібків і дуже багато нитки. От одна сукня, там 18 кілометрів ниток, 20 кілометрів, 24. І коли ми пробуємо зробити щось з меншою кількістю стібків, з більш скромнішим візерунком, все одно приходять клієнти і кажуть: "Ви знаєте, я хочу отаке, але щоб воно коштувало набагато дешевше", - додає Магдич.

А це, вважає дизайнерка, "фізично неможливо".

Сукня Кухар від Магдич (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Чи платять зірки за вишиванки Магдич

В одязі від цього бренду можна було побачити чимало відомих персон. І з багатьма Магдич товаришує.

Джамала у сукні від Магдич (колаж: РБК-Україна)

"От наприклад: як в жінки з чоловіком. Вона його не просить подарувати квіти, він їх сам купує, він приходить додому - там стоїть борщ смачний, зі сметаною, з пампухами, тобто навіть не виникає такого питання. Припустимо, треба когось вдягнути на передачу - звісно, що я з радістю вдягну", - пояснила дизайнерка.

Осадча у вбранні від Магдич (фото: instagram.com/kosadcha)

Вона намагається не відмовляти артистам, які просять допомогти їм з вбранням для виступів чи публічних заходів. А якщо якась зірка подобається самій Магдич, то вона може підійти і запропонувати одяг свого бренду.

Сукня Тіни Кароль від Магдич (скріншот)