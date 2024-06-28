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Їх носять Кароль та світові зірки. Дизайнерка Магдич відповіла, чому її вишиванки так багато коштують

П'ятниця 28 червня 2024 18:31
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Їх носять Кароль та світові зірки. Дизайнерка Магдич відповіла, чому її вишиванки так багато коштують Юлія Магдич (фото: instagram.com/yu_magdych)
Автор: Поліна Іваненко

Відома українська дизайнерка Юлія Магдич, яка випускає під власним брендом дизайнерські вишиванки, сукні та інший одяг, дуже популярна не тільки в нашій країні, а ще й за кордоном. Вбрання від неї носять Тіна Кароль, Ірина Білик, Катерина Кухар, Джамала, Катя Осадча та навіть зірка "Пліткарки" Келлі Разерфорд. Втім, одяг дуже недешевий.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю на шоу "Розмова" Магдич пояснила, чому її вишиванки так багато коштують.

"Дуже багато українських дизайнерів, вони "дизайнують" не для бізнесу, а для того, щоб мати місце в суспільстві. Скажімо так, для мене це в першу чергу бізнес, тому що в мене велика команда і я прекрасно розумію, що якщо я виходжу в мас-маркет з одним товаром - то це не бізнес", - зазначила дизайнерка.

За її словами, магазин з вишиванками, який буде працювати як мас-маркет, "ніколи не виживе". Для цього потрібно чимало інвестувати, додавати інший одяг, а також взуття та сумки, робити повну лінійку.

"Наші вишиванки, чому вони такі дорогі: там дуже багато стібків і дуже багато нитки. От одна сукня, там 18 кілометрів ниток, 20 кілометрів, 24. І коли ми пробуємо зробити щось з меншою кількістю стібків, з більш скромнішим візерунком, все одно приходять клієнти і кажуть: "Ви знаєте, я хочу отаке, але щоб воно коштувало набагато дешевше", - додає Магдич.

А це, вважає дизайнерка, "фізично неможливо".

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Сукня Кухар від Магдич (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Чи платять зірки за вишиванки Магдич

В одязі від цього бренду можна було побачити чимало відомих персон. І з багатьма Магдич товаришує.

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Джамала у сукні від Магдич (колаж: РБК-Україна)

"От наприклад: як в жінки з чоловіком. Вона його не просить подарувати квіти, він їх сам купує, він приходить додому - там стоїть борщ смачний, зі сметаною, з пампухами, тобто навіть не виникає такого питання. Припустимо, треба когось вдягнути на передачу - звісно, що я з радістю вдягну", - пояснила дизайнерка.

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Осадча у вбранні від Магдич (фото: instagram.com/kosadcha)

Вона намагається не відмовляти артистам, які просять допомогти їм з вбранням для виступів чи публічних заходів. А якщо якась зірка подобається самій Магдич, то вона може підійти і запропонувати одяг свого бренду.

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Сукня Тіни Кароль від Магдич (скріншот)

До слова, раніше Магдич вперше розкрила деталі знайомства з Ді Капріо.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що учасник популярного гурту став на захист України.

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