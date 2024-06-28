Учасник популярного гурту став на захист України: "Вже другий місяць я в ЗСУ"

Cопілкар з гурту Kazka Дмитро Мазуряк пішов на війну. Він вирішив захищати Україну на фронті та вже пройшов навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким музикант поділився в Instagram .

Так, Мазуряк привітав українців з Днем Конституції, а також зізнався, що ще 2 місяці тому він пішов служити. Артист зазначив, що це є його обов'язком.

Музикант з гурту Kazka (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

"З Днем Конституції. Стаття 65. Конституції України: Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону", написав сопілкар.

"Тож жию як книжка пише. Вже другий місяць я в Збройних Силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом", - додав він.

Музикат також зазначив, що поки не знає, чи зможе він виступати з гуртом на концертах. Мазуряк "нічого не може обіцяти". Втім, він думає, що точно ще побачиться з фанами.

Дмитро Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

"Служу Українському народові!" - резюмував сопілкар.

Як реагує мережа

У коментарях фани дякують Мазуряку за його рішення. Також користувачі пишуть:

"Бережи себе! Велика шана тобі!"

"Дмитро... Захисту небесного і твоїми янголами-охоронцями! Дякую за захист!"

"Діма, хай Бог тобі помагає! Бережи себе!"

"Дуже пишаюсь тобою, друже!"

"Вогонь запеклих не пече".

Хто такий Дмитро Мазуряк

Музиканту 26 років, він народився у Чернівецькій області. Він грає на більш ніж 30 музичних інструментах.

У гурт Kazka Мазуряк прийшов у 2018 році. Також він колекціонує рідкісні народні музичні інструменти.

Дмитро Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)