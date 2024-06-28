Их носят Кароль и мировые звезды. Дизайнер Магдич ответила, почему ее вышиванки так много стоят

Известная украинская дизайнер Юлия Магдич, выпускающая под собственным брендом дизайнерские вышиванки, платья и другую одежду, очень популярна не только в нашей стране, но еще и за границей. Наряды от нее носят Тина Кароль, Ирина Билык, Екатерина Кухар, Джамала, Катя Осадчая и даже звезда "Сплетницы" Келли Разерфорд. Впрочем, одежда очень недешевая.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью на шоу "Розмова" Магдич объяснила, почему ее вышиванки так много стоят.

"Очень много украинских дизайнеров, они "дизайнируют" не для бизнеса, а для того, чтобы иметь место в обществе. Скажем так, для меня это в первую очередь бизнес, потому что у меня большая команда и я прекрасно понимаю, что если я выхожу в масс-маркет с одним товаром - это не бизнес", - отметила дизайнер.

По ее словам, магазин с вышиванками, который будет работать как масс-маркет, "никогда не выживет". Для этого нужно немало инвестировать, добавлять другую одежду, обувь и сумки, делать полную линейку.

"Наши вышиванки, почему они такие дорогие: там очень много стежков и очень много нити. Вот одно платье, там 18 километров нитей, 20 километров, 24. И когда мы пытаемся сделать что-то с меньшим количеством стежков, с более скромным узором, все равно приходят клиенты и говорят: "Вы знаете, я хочу такое, но чтобы оно стоило гораздо дешевле", - добавляет Магдич.

А это, считает дизайнер, "физически невозможно".

Платье Кухар от Магдич (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Платят ли звезды за вышиванки Магдич

В одежде от этого бренда можно было увидеть немало известных персон. И со многими Магдич дружит.

Джамала в платье от Магдич (коллаж: РБК-Украина)

"Вот например: как у жены с мужем. Она его не просит подарить цветы, он их сам покупает, он приходит домой - там стоит борщ вкусный, со сметаной, с пампушками, то есть даже не возникает такого вопроса. Предположим, надо кого-то одеть на передачу - конечно, что я с радостью одену", - объяснила дизайнер.

Осадчая в наряде от Магдич (фото: instagram.com/kosadcha)

Она старается не отказывать артистам, которые просят помочь им с нарядами для выступлений или публичных мероприятий. А если какая-то звезда нравится самой Магдич, то она может подойти и предложить одежду своего бренда.

Платье Тины Кароль от Магдич (скриншот)