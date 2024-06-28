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Відома українська дизайнерка розкрила подробиці знайомства з Леонардо Ді Капріо

П'ятниця 28 червня 2024 17:59
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Відома українська дизайнерка розкрила подробиці знайомства з Леонардо Ді Капріо Юлія Магдич (фото: instagram.com/yu_magdych)
Автор: Катерина Зелінська

Власниця українського бренду вишитого одягу Юлія Магдич розповіла, як на одному заході до неї підійшов познайомитись Леонардо Ді Капріо.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає подробиці знайомства з суперзіркою, якими поділилась жінка в інтервʼю проєкту "Наодинці".

Магдич розповідає, що вони дійсно були разом з голлівудським актором на одній вечірці.

Юлія згадує про цей момент, як смішний випадок, адже їхня зустріч сталася через неочікувану пригоду - зламаний підбор.

"В мене зламався каблук і я була боса і мені довелося стати на стілець. Я була в яскравому платті, він мене помітив і почав мені махати, Ну всі ж (кажуть - ред.) познайомитися, а я не можу йти, бо я боса і він підійшов до мене", - ділиться Юлія.

Мисткиня каже, що присутні були дуже здивовані та зацікавились ким є дівчина, до котрої підійшов сам Ді Капріо.

Відома українська дизайнерка розкрила подробиці знайомства з Леонардо Ді Капріо

Юлія Магдич (фото: instagram.com/yu_magdych)

Жінка жартома зазначає, що вона втратила можливість "впасти на шию" акторові. Вона додає, що Леонардо і справді дуже цікавий чоловік енергетично. Юлія зазначає, що актор відчувається в житті ідентично до свого екранного втілення.

Магдич додає, що вона не дуже любить публічних чоловіків. На думку дизайнерки, поруч із зіркою друга людина буде у тіні.

Відома українська дизайнерка розкрила подробиці знайомства з Леонардо Ді Капріо

Юлія Магдич (фото: instagram.com/yu_magdych)

"Для них жінка - це, фактично, людина яка цю "зірку" протирає, вдягає, надихає, а я сама творець, я не можу це робити. Ну, тому що я займаюся своєю творчістю і своїм бізнесом, тому я тут не збігаюся з такими чоловіками публічними", - розповідає героїня.

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