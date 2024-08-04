"Як з англійських фільмів": Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелект

Нові образи Барських

На опублікованих у мережі кадрах співак постав у незвичних для себе вбраннях, адже вони істотно відрізняються від його сценічних аутфітів. На знімках він позував у класичних костюмах з краватками та метеликами, а також пальтах.

Технології дещо змінили й зачіску Макса, зробивши її більш об'ємною, зачесаною на один бік.

На чорно-білих світлинах зірка українською сцени постав із серйозним обличчям. До серії знімків він залишив лаконічний підпис.

"Дорвався до штучного інтелекту. Треба міняти образ", - зауважив артист.

Барських постав у нових амплуа (Фото: instagram.com/max_barskih)

Реакція мережі

Тим часом колеги та шанувальники залишили для виконавця чимало компліментів. Деякі із них зазначили, що нові амплуа Барських нагадали їм персонажів з англійських фільмів, пана Бріджертона чи навіть Доріана Грея. Ось деякі коментарі юзерів щодо цього:

"У вас дуже аристократична зовнішність. Як з англійських фільмів. Обожнюю"

"Як герой з творів Ремарка! Дуже личить"

"Пане Бріджертон, це ви?"

"Який красунчик!"

"Як тобі личать такі образи. Треба кліп у такому стилі"

"Дуже круті фото… Наче 20-30-ті роки"

"Доріан Грей"

"Ну дуже класні образи. Невже наближаємося до твого англомовного альбому?"

"Макс Бріджертон"

"Ці образи придають особливого шарму це точно. Чомусь ці знімки навіяли мені разом з музикою фільм "Опівночі в Парижі"

"Розкішний у всьому"

"Який гарний, в ретро стилі образи просто вогонь"

"Граф Дракула"

"Тобі все личить! Ти неперевершений у будь-якому образі"

"Я так розумію, нас чекає щось цікаве та захоплююче".

До слова, 34-річний Макс Барських здобув популярність після участі у "Фабриці зірок-2". Після закінчення проєкту він презентував свій дебютний альбом, випустив шість кліпів, а також знявся у ролику з Ларою Фабіан.

Сценічний образ Макса (Фото: instagram.com/max_barskih)

До початку повномасштабного вторгнення їздив виступати у Росію, проте з лютого 2022 року припинив це робити. Він висловив слова підтримки українцям та засудив російську агресію проти нашої країни.

У квітні 2022 року повідомляв, що вступив резервістом в лави ЗСУ.