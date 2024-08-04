"Як з англійських фільмів": Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелект

Макс Барських, який раніше висловлювався про мобілізацію, цього разу здивував підписників несподіваними амплуа. Нові образи для відомого виконавця були створені за допомогою сучасних технологій - штучного інтелекту.
Що показав артист у своєму блозі в Instagram, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
На опублікованих у мережі кадрах співак постав у незвичних для себе вбраннях, адже вони істотно відрізняються від його сценічних аутфітів. На знімках він позував у класичних костюмах з краватками та метеликами, а також пальтах.
Технології дещо змінили й зачіску Макса, зробивши її більш об'ємною, зачесаною на один бік.
На чорно-білих світлинах зірка українською сцени постав із серйозним обличчям. До серії знімків він залишив лаконічний підпис.
"Дорвався до штучного інтелекту. Треба міняти образ", - зауважив артист.
Тим часом колеги та шанувальники залишили для виконавця чимало компліментів. Деякі із них зазначили, що нові амплуа Барських нагадали їм персонажів з англійських фільмів, пана Бріджертона чи навіть Доріана Грея. Ось деякі коментарі юзерів щодо цього:
До слова, 34-річний Макс Барських здобув популярність після участі у "Фабриці зірок-2". Після закінчення проєкту він презентував свій дебютний альбом, випустив шість кліпів, а також знявся у ролику з Ларою Фабіан.
До початку повномасштабного вторгнення їздив виступати у Росію, проте з лютого 2022 року припинив це робити. Він висловив слова підтримки українцям та засудив російську агресію проти нашої країни.
У квітні 2022 року повідомляв, що вступив резервістом в лави ЗСУ.
Раніше Барських чесно відповів, чи зраджувала йому кохана людина.
Також співак назвав свій найбільший страх.