Макс Барських розповів про найбільший свій страх

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-каналу "Говорить Суханов" .

Який найбільший страх у Макса Барських

За словами виконавця, у нього вже нема ніяких страхів, однак він боїться позбавити життя людину, і не зможе далі існувати, якщо буде усвідомлювати, що когось вбив.

"Я зараз не зі зброєю. Але я намагаюся допомогти тим, хто взяв до рук зброю", - зазначив Макс.

"Я роблю не так багато, як наші хлопці на фронті. Але все, що можу", - додав співак.

Нагадаємо, раніше знаменитість розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він отримував погрози віл російських політиків і ФСБ.

Все це через його проукраїнську позицію.