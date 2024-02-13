Макс Барських чесно відповів, чи зраджувала йому кохана людина
Співак Макс Барських вкрай рідко розповідає про своє особисте життя. Однак цього разу він вирішив зробити виняток. Так, виконавець чесно відповів, чи було у нього невзаємне кохання і чи зраджували йому коли-небудь.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста Олексію Суханову.
Макс Барських розповів про нерозділене кохання
За словами знаменитості, він ніколи сильно не закохувався у людину. Однак артист знає, як це, коли почуття невзаємні.
"Я можу постраждати два, три, чотири дні. Максимум тиждень. І потім, якщо я розумію, що ця стіна не пробивається, то мене розвертає на 180 градусів. Я розумію, якщо ні, то ні", - поділився виконавець.
Раніше Макс часто закохувався, однак все змінилось, і тепер співаку важко знову відчути це почуття.
Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)
"Я чекаю такого відчуття, коли ти любиш людину просто за те, що вона існує, незалежно від обставин", - сказав Барських.
Коли ж мова зайшла за тему зрад, артист зазначив, що ніколи не зможе пробачити кохану людину, якщо зрада емоційна.
"Я можу сказати, що я б напевно не пробачив, але можливо пробачив. Були певні моменти, в яких я пробачав, але все потім повторювалося. І коли я розумію, що все повторюється, і ти не зміниш людину, то треба йти далі", - підсумував виконавець.
Раніше Макс Барських шокував подробицями свого дитинства.
Також він розповів про свій найбільший страх.