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Макс Барських чесно відповів, чи зраджувала йому кохана людина

Вівторок 13 лютого 2024 09:00
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Макс Барських чесно відповів, чи зраджувала йому кохана людина Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Макс Барських вкрай рідко розповідає про своє особисте життя. Однак цього разу він вирішив зробити виняток. Так, виконавець чесно відповів, чи було у нього невзаємне кохання і чи зраджували йому коли-небудь.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста Олексію Суханову.

Макс Барських розповів про нерозділене кохання

За словами знаменитості, він ніколи сильно не закохувався у людину. Однак артист знає, як це, коли почуття невзаємні.

"Я можу постраждати два, три, чотири дні. Максимум тиждень. І потім, якщо я розумію, що ця стіна не пробивається, то мене розвертає на 180 градусів. Я розумію, якщо ні, то ні", - поділився виконавець.

Раніше Макс часто закохувався, однак все змінилось, і тепер співаку важко знову відчути це почуття.

Макс Барських чесно відповів, чи зраджувала йому кохана людина

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

"Я чекаю такого відчуття, коли ти любиш людину просто за те, що вона існує, незалежно від обставин", - сказав Барських.

Коли ж мова зайшла за тему зрад, артист зазначив, що ніколи не зможе пробачити кохану людину, якщо зрада емоційна.

"Я можу сказати, що я б напевно не пробачив, але можливо пробачив. Були певні моменти, в яких я пробачав, але все потім повторювалося. І коли я розумію, що все повторюється, і ти не зміниш людину, то треба йти далі", - підсумував виконавець.

Раніше Макс Барських шокував подробицями свого дитинства.

Також він розповів про свій найбільший страх.

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